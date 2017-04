Ryan, Bart, Lizette, Henri en Jasper zorgen voor een stralende zaterdag

Dit weekend hadden de weerprofeten ons weer fantastische weersomstandigheden beloofd. Zaterdag en zondag zouden zonnige dagen worden met hoge temperaturen. Maar hoe anders was dat in eerste instantie op de zaterdag wat voor mij door Ryan, Bart, Lizette, Henri en Jasper uiteindelijk toch een stralende zaterdag werd.Mijn zaterdag staat de laatste tijd met regelmaat in het teken van een bezoek aan een voorzitter van een amateurclub. Maar deze zaterdag was dat anders. Het team, SV Bedum O- 13 1, dat in december fantastisch meewerkte aan een serie interviews had ik al een tijdje niet zien spelen. De Bedumers moesten zaterdag tegen FVC uit Leeuwarden en de aanvangstijd van 10.30 uur paste goed in mijn schema. Warm was het niet in Bedum en ook het duel bood niet wat de kenners van de Bedumers hoopten te zien. Als ‘keldervoetbalverslaggever’ ben ik dan misschien wat minder kritisch maar ook ik moest bekennen dat ik de paarshemden weleens beter had zien spelen. Zoals iedereen heb ook ik spelers waar ik graag voor naar de velden kom. Spelers die wat extra’s brengen zoals Bart Ludwig en Ryan Hageman. De ‘kleine’ Hageman was niet helemaal fit hoorde ik langs de lijn maar wat niet aan zijn spel te zien was. En op ‘tien’ liep eerstejaars D-junior Bart Ludwig te voetballen als de ‘koning’ van het middenveld. Twee jonge voetballers waar je als liefhebber voor naar de velden komt. Na het duel in Bedum was er in de middag het duel in Zoutkamp tussen Zeester en Boornbergum. De Zoutkampers deden nog volop mee in de strijd om de derde periode en dat was voor de redactie van de Ommelander Courant reden om te vragen of ik naar Zoutkamp wilde voor het maken van een verslag. Iets wat voor mij geen probleem is omdat het aantal bekenden wat ik in Zoutkamp tref een bezoek alleen maar leuker maakt. Maar langs de lijn werd ik opeens op mijn schouder getikt en stond daar een Zoutkampse met een stapel voetbalbladen/magazines uit een voor Nederland roemrijk verleden. De opmerking: ‘ik hoorde dat jij hier vandaag was en het feit dat je sportboeken/magazines verzameld deed mij besluiten om jou deze magazines te schenken.”Ik sprak even met Lizette Visser, want zo heet de Zoutkampse, en hoorde dat twee van haar kinderen op het voetbalkamp in Gasselte aanwezig zijn. Een strak plan is dan snel gemaakt want waarom niet als ‘tegenprestatie’ een artikel over de beide ‘Vissertjes in Gasselte’ maken. Dus dat is dus geregeld. Nadat Lizette weer was vetrokken kregen we in Zoutkamp een mooi duel voorgeschoteld. Een duel met een hoofdrol voor de ‘ Nienhuis-trein’ bestaande uit de 18-jarige Henri en 16-jarige Jasper. Weer twee voetballers waar ik graag voor naar de ‘kelder’ van het amateurvoetbal afdaal. Misschien niet altijd even gepolijst maar met een drive die in de genen zit. Want beide boys hebben in Hendrik Nienhuis een opa die in 2016 op 78-jarige leeftijd voor de 25keer meedeed aan de Halve Marathon van Lauwersoog naar Ulrum. Dus dat zit in de genen en wat Jasper en Henri zaterdag talloze keren lieten zien. De gasten uit Boornbergum moeten wel ‘gek’ geworden zijn van die nummer 7 en 12 van de Zoutkampers die keer op keer weer gevaarlijk voor hun doel opdoken.Zo werd het ook in Zoutkamp een wedstrijd waarvan je mocht zeggen dat het niet vervelend was dat je langs de lijn stond. Mooie goals, een Nienhuis-trein en een stapel voetbalmagazines als cadeautje mee naar huis. Wat wil je als liefhebber van het ‘keldervoetbal’ nog meer denk je wanneer je een paar uur later de ‘Trots van het Noorden’ per ongeluk voorbij ziet komen omdat een trouwe AZ-supporter dacht dat haar ‘cluppie’ moest spelen. Ik had werkelijk geen idee waardoor het zappen werd en we even bleven hangen bij ADO-FC Groningen en ik snel tot de conclusie kwam dat Ryan, Bart, Lizette, Henri en Jasper mij meer plezier hadden bezorgd want het ‘gluren’ naar dat getrap hield ik nog geen zestig seconden vol