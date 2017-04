Bestuurskamers alcohol en snackvrij als voorbeeld

Op het artikel ‘MIJN WEEKEND-MOMENT: NA AFLOOP VAN WEDSTRIJD KANTINE/BESTUURSKAMER 'VERBODEN GEBIED' kwam natuurlijk commentaar. Niet veel maar toch waren er een paar dat begreep waarom ik mij na afloop van een wedstrijd nooit in een bestuurskamer/kantine laat zien.Naar aanleiding van mijn weekendmoment-artikel kwam er van iemand uit de voetbalwereld de suggestie om het alcoholgebruik in bestuurskamers tot nul te reduceren. Volgens degene die met deze opmerking kwam zorgde dat voor duidelijk minder verhitte discussies en strookte het ook niet met de wilde plannen om sportcomplexen in de toekomst rookvrij te maken. Ik was het helemaal met de opmerking eens. Naast dat ik het rookvrij maken van sportcomplexen waanzin vind zie ik het geneuzel na afloop van een wedstrijd als een groter probleem dan dat iemand ergens langs de lijn een sigaretje of sigaartje opsteekt. Twee keer was ik na afloop van een wedstrijd in een bestuurskamer en twee keer dacht ik wat zit je hier te doen. Ik heb al een keer eerder over de hypocriete gehaktbal geschreven maar voeg daar graag de al dan niet alcoholische consumpties aan toe. Voor de wedstrijd een kopje koffie prima want zo vertelde een toenmalige kantinebeheerder een keer, koffie is meest water. Maar na een duel is dan anders want negen van de tien keer heeft de ‘ref’ het in de ogen van een partij niet goed gedaan en volgen er in de bestuurskamer vaak vernietigende blikken richting de onpartijdige terwijl hem ondertussen een gehaktbal, bitterballen en een consumptie wordt aangeboden. Ik weet uit de verhalen dat het zo werkt want, zo wordt er dan gezegd, je kunt hem nogmaals treffen dus moet je iemand een beetje ‘pleasen’. Ik zou denken waarom een gehaktbal en andere traktaties wanneer iemand slecht heeft gefloten. Daarbij komt dat alcoholische versnaperingen bij mij binnen de bestuurskamer helemaal uit den boze zouden zijn. Want bestuursleden die er wel voor kunnen zorgen dat ‘vijftien’ toeschouwers achter de hekken blijven zouden ook de ‘ ballen ‘ moeten hebben om te zeggen dat er geen alcoholische dranken en andere lekkernijen aan wie dan ook meer werden verstrekt.Over roken langs de lijn en ‘verkeerde’ voeding in sportkantines hebben velen de mond vol. Maar waar het gaat om drankgebruik onder supporters, spelers, trainers ,leiders en ook scheidsrechter houdt iedereen zijn mond dicht. Daarom ‘bestuurskamers’ geef het voorbeeld. Want waarom wel roepen dat ‘we’ straks niet meer mogen roken of ‘verkeerd’ mogen eten maar laten we personen met teveel drank op ‘rustig’ achter het stuur van hun auto plaatsnemen zodat de kans bestaat dat je als club in een ‘fraai’ daglicht komt te staan omdat een bezoeker aan jouw complex iemand heeft doodgereden.