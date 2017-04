Wanneer je hypocriet bent laat je dit gedrag als bond en clubs dus toe.

Helaas maar waar maar er komt, en waar bewijzen van zijn, een nieuw fenomeen om de hoek kijken. Het fenomeen van 'ronselen' van speelsters van andere verenigingen die daar voor de A-junioren uitkomen om de damesafdeling van een andere club te versterken of in stand te houden. Als je een dergelijk verhaal als hoort dan wil je het bijna niet geloven maar na een beetje doorvragen blijkt het wel te kloppen. Een contactpersoon van club A benadert speelsters van club B om even een competitieduel mee te voetballen. Dit gebeurt uiteraard onder een andere naam die in het damesvoetbal, met een grote kans op zwangere of werkende dames, redelijk gemakkelijk te regelen is. Mochten er eventuele gele of rode kaarten volgen dan is contactpersoon/suikeroom wel genegen om de bijbehorende boete te betalen en degene die onder een valse naam heeft gespeeld voelt dus geen pijn.Het bovenstaande is een passage uit een artikel wat ik schreef op 9 december 20 14 en wat ging over het ‘rotzooien’ met speelsters die voor een jongensteam of ‘gewoon’ voor een andere vereniging uitkomen en vervolgens door een ander team gestrikt worden. Bijna niet te geloven maar zelf een beetje navragen deed mij tot dicht bij de kern van het verhaal komen en het bleek te kloppen. Het artikel zal vast wel gelezen zijn maar tot veel reacties zorgde het niet. Vorige week werd ik op een identiek verhaal gewezen en weer wezen de vingers een bepaalde kant op. Een kant waar de KNVB vorig seizoen nog op geattendeerd is. Een ‘klokkenluider’ nam contact op met de KNVB omdat men rechtstreeks met het ronselen van speelsters te maken kreeg. Speelsters die werden benaderd of ze niet ‘even’ voor het desbetreffende team wilden spelen. De bond deed daar vervolgens niets mee en wat als vreemd gezien mag worden.Niet gerechtigde speelsters zou toch niet mogelijk moeten zijn want er is toch iets van een visuele pasjescontrole op het veld of kleedkamer. Inderdaad zo zou het moeten zijn maar zo gebeurt het heel vaak niet. Dat geeft mensen die het niet zo nauw nemen met de regels een vrijbrief tot de boel besodemieteren. Want een beetje speurwerk doen en er vallen je dingen op. Een ploeg die in een klasse van een redelijk niveau na bijna twintig duels 19 punten los staat van nummer twee en meer heeft gescoord dan de nummers 2t/m5 samen mag je op zijn minst vreemd noemen. Daarom vind ik het ook vreemd dat de ‘klokkenluider’, nadat de KNVB hun klacht/opmerking niet serieus nam, zijn of haar ‘keutel’ weer heeft ingetrokken. Ik had die vreemde praktijken naar buiten gebracht om nogmaals aan te tonen dat het pasjessysteem van de voetbalbond nog meer corruptie toelaat dan de burelen van de FIFA en UEFA samen. In de voetbalwereld gonst het van verhalen als deze. ‘Suikeroompies’ die als een bij rond een pot met honing hangen en vaak alleen maar ter meerdere eer en glorie van zichzelf bezig zijn. Iets in de trend van, kijk mij eens wat ik allemaal kan realiseren.Maar er is ook iets van een bepaalde controle binnen een competitie zou je zo denken maar dat is ook een apart verhaal. Want in de lagere regionen van het amateurvoetbal wordt er maar wat aangerotzooid. Bij eerste teams in het mannenvoetbal wordt er uiteraard wel gecontroleerd maar waar het nodig is, bij de dames en bij de lagere herenteams wordt dat vaak overgeslagen. Iets waar iedereen op zijn/haar manier wel eens handig gebruik van maakt richting de slotfase van het seizoen. Waar ‘Hansie-Hansie’ het in Voetbal Inside vaak over de ‘dolle duik-avonden’ met zijn Sophie heeft zijn er in het amateurvoetbal in de slotfase van een seizoen vaak ‘dolle uitslagenwedstrijden’ te bewonderen. Dit omdat er dan weleens spelers/speelsters met teams meedoen die daar niet in horen te spelen. Maar het amateurvoetbal is steeds meer hypocriet aan het worden want anders is het niet te verklaren dat je er als bond en tegenstanders geen vraagtekens bijzet wanneer een team voor het zoveelste seizoen in de winterstop al bijna kampioen is.