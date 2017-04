Niet meer roken prima... maar dan ook bordjes bij het kunstgras.

Wanneer je bovenstaande tekst leest kun je daar wel mee instemmen. Gewoon helder zijn naar iedereen en je bent van een hoop gezeik af. Want dat is het laatste wat we moeten willen. Vanmorgen las ik dat we op weg zijn naar een rookvrije generatie. Dikke prima maar is de vraag direct waarom we dan wel doorsudderen over de korrels die bij warm weer de tent uitstinken en schadelijk voor vooral jonge kinderen schijnen te zijn. Ik kan mij niet voorstellen dat het voor kinderen echt schadelijk is wanneer ze in een omgeving bivakkeren waar stevig gerookt wordt. Dan moet ik en mijn beide dochters ernstig vrezen voor hun gezondheid omdat mijn vader in de categorie ‘stevige roker’ ondergebracht kon worden. Natuurlijk zal het door niemand meer roken beter zijn voor de gezondheid, milieu en niet te vergeten de portemonnee. Maar ik denk toch dat het een utopie gaat worden dat Nederland ooit rookvrij gaat worden. We zijn echter wel, althans velen, bewoners van Nederland Kuddeland want we lopen graag achter de meute aan. Althans velen doen dat graag. Nagels lakken, hand en hand kameraden lopen en op tweede paasdag naar de meubelboulevard races, niets is vreemd en zo zal het ook gaan met het roken. Kijk mij ik doe mee op weg naar een rookvrije generatie. Iets waar ik ook best aan mee wil doen maar alleen als er dan ook bordjes bij de kunstgrasvelden komen waarop staat vermeld waar mijn kleinzoon Morris en zijn generatiegenoten op lopen te voetballen.