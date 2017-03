De liefhebbers van het keepersvak zitten niet bij de KNVB

Handschoenen voor keepers zijn hetzelfde als gereedschap voor een timmerman. Heeft een timmerman niet het juiste gereedschap dan kunnen die niets beginnen. Hetzelfde geldt voor keepers. En daar gaat het bij heel veel keepers fout. Als keeperstrainer is dat het eerste waar ik naar kijk bij (jeugd)keepers. Met ondeugdelijk materiaal kun je geen bal vangen.Het bovenstaande vertelde Geert Spaan die samen met Bert Aalders als keepertrainer binnen TLC actief is. Beide mannen zorgden er echter ook voor dat Niels Kemkers, keeper van GOMOS JO19-2, zondagmiddag werd verrast met nieuwe keeperhandschoenen. Tijdens de penaltybokaal in de rust van de wedstrijd GOMOS - Annen kwam het bedrijf Just4keepers langs met deze verrassing. Door een vuurwerkincident mist Niels Kemkers zijn ringvinger en zijn twee andere vingers beschadigd. Om toch door te kunnen keepen is Niels met Just4keepers in contact gekomen om geschikte handschoenen te vinden.Een mooi gebaar/actie van Geert en Bert die als geen ander weten dat het keepersvak om een serieuze benadering vraagt. Kijk naar het huidige Oranje en je ziet het probleem. Een weifelde Zoet een voor de poen kiezende Cillessen, Vorm en Stekelenburg en een Krul die ver van zijn niveau verwijderd is. Clarence Seedorf benoemde dat woensdagavond treffend bij Humberto Tan. Het begint bij de basis. Daar moeten we zijn om de voetbalwereld in Nederland te herstellen. Op dezelfde woensdag zag ik de documentaire ‘De erfenis van Cruijff’. Daarin zei Frank Rijkaard iets heel bijzonders. Frank vertelde dat Cruijff bij de jeugd graag zag dat de keepers de ballen niet uittrapten maar uitgooiden. Zo werden de verdedigers gedwongen tot opbouwen en hoefden de keepers nog niet dat te doen wat ze nog niet beheersten, de verre uittrap. Als liefhebber van het keepersvak hoorde ik vorig seizoen het verhaal van een 14-jarige jeugdkeeper die bij zijn club geen fatsoenlijke training kreeg en bij een afwerkvorm een goaltje die bij 7:7 mocht verdedigen. Wanneer je dat hoort dan weet je dat die club over een paar jaar een groot probleem hebt. Een beetje fanatieke keeper loopt namelijk gillend weg. De laatste jaren komen er steeds meer specifieke keepersscholen. Als oud-doelman ben ik daarom ‘strontjaloers’ op de huidige generatie keepers die dat tegenwoordig aangeboden krijgen wat ik vroeger graag had gewild.Keepers, ze zijn een beetje gek wordt vaak gezegd. Klinkklare onzin want een keeper is niet gek maar vaak bezeten van zijn vak. Een bezetenheid die tot grote problemen kan leiden zoals de zelfdoding van Robert Enke maar ook tot grote carrières zoals Edwin van der Sar, Gianluigi Buffon, Iker Casillas. Carrières die al op hele jonge leeftijd begonnen. Dat is tegenwoordig anders wanneer je naar de plannen van de KNVB kijkt allemaal anders. Dan draait het alleen maar om zoveel mogelijk scoren en de rest is bijzaak. Alles draait om plezier en wat tot stand gaat komen door veelvuldig scoren. Binnen de KNVB lopen er met Van Breukelen, Grim en goeroe Hoek een zootje keepers rond. Zou dit trio de wijsneuzen met hun ‘pupillenplannen’ misschien kunnen uitleggen wat een clean sheet is. Die dat spul kan uitleggen dat een clean sheet wat betekent binnen het keepersvak.Keepers zijn apart waar ik zaterdag in Loppersum een mooi voorbeeld van zag. De doelman van Loppersum had een tenue aan wat uitstraling had. Niks ‘koekkoekeenzang’-tenue maar je eigen keuze maken. Aan de overkant stond uiteraard ook een doelman die kwam uitstraling’ 100 punten’ achterstond op zijn collega. Op een stralende voorjaarsdag in een floddertrainingsbroek zou voor mij als keeper geen thema zijn geweest. Maar de goalie van Loppersum zag er super uit met de allure van een topkeeper in spe.Binnen de plannen van de bond hoor je weinig over dit alles want van het woord scoren raken de hervormers die de bond BLIND volgen compleet in de war. Gelukkig zijn ze er nog die het keepersvak wel serieus nemen maar die zetten, en dat wordt steeds duidelijker, absoluut niet bij een bond waar een bondsvoorzitter zit die meer verstand van tubablazen heeft dan hij weet wat er binnen zijn eigen ‘club’ speelt