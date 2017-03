We gaan niet meer zeuren over een thermoshirt, slidingbroek en een stukje tape.

De opmerking : ‘Ik dacht dat 'slidingbroekjes en voetbalbroeken gelijk van kleur moesten zijn. Weer een onzinnige regel die naar de eeuwige jachtvelden is verdwenen, was naar aanleiding van een samenvatting die ik op ‘FOXIE’ voorbij zag komen. Een duel in een jeugdcompetitie waar alleen maar BVO’s aan deelnamen. Ik vond het daarom vreemd dat de ik een ander kleur ‘slidingbroek’ bij een keeper dan de kleur van zijn keepersbroek.Ik moet zeggen, mij stoort het niet dat een doelman of speler een afwijkende kleur slidingbroek onder zijn voetbalbroek draagt. Wanneer iemand een ‘kermitkleur’ onder een bijvoorbeeld witte voetbalbroek aantrekt moet hij of zij dat mooi zelf weten. Persoonlijk vind ik dat ze dan voor lul lopen maar in de categorie ‘smaken verschillen’ moet dat kunnen. Maar nee dat is niet zo want er zijn regels en die ik kreeg opgestuurd:Ik moest wel lachen om deze poppenkast waar in het amateurvoetbal niets van terecht komt. Ooit maakte ik een keer mee dat een arbiter vond dat bij een duel in de vierde klasse een van de twee ploegen zijn zwarte sokken moest inwisselen voor een andere kleur. Een praktisch probleem deed zich voor toen een van de teamleiders vroeg hoe hij zich dat voorstelde. Want op het complex een andere kleur voetbalkous dan zwart vinden was bij voorbaat kansloos. De scheidsrechter plaatste nog even de opmerking dat ze elders gehaald moest worden maar daar scoorde hij duidelijk geen punten mee.Maar de regels zoals hierboven vermeld slaan natuurlijk nergens op al kwam daar een commentaar op waarom dat zo was.Ik vind dat een wat vreemde opmerking. Spelers naar de kleedkamer sturen om hun tenue in orde te maken. Wat maakt het in het amateurvoetbal nu uit wanneer er een zwart shirt onder een witte gedragen en de speler zijn mouwen heeft opgestroopt. Ik vind het geen gezicht maar hij is voor niemand een gevaar. En wat maakt het uit wanneer een zwart slidingbroekje onder een wit voetbalbroekje zichtbaar is. Daar wordt de sliding echt niet gemener door ingezet. En om over te tape om voetbalkousen nog maar te zwijgen. Als scheidsrechter zou ik daar niet eens op willen letten. Een pietluttigheid wat nergens over gaat omdat het wedstrijden totaal niet beïnvloed. Ooit had een van enige kennis van de voetbalsport verstoken bobo bedacht dat we niet meer met het shirtje over de broek mochten voetballen. Er waren er die daar in meegingen en op hun strepen stonden wanneer iemand dat weigerde. Een regel die door de commercie is neergesabeld want tegenwoordig staat er zoveel reclame op dat ze wel over de broek gedragen MOETEN worden.Regels zijn mooi maar dan zijn er wel andere waar men wel wat strenger in mag zijn want wanneer we alleen al naar een rammelend pasjessysteem, en waar bij de lagere teams helemaal niets mee gebeurt, dan gaan we toch niet zeuren over een thermoshirt, slidingbroek en een stukje tape.