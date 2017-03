Robben zou in de nieuwe plannen KNVB stok ongelukkig zijn

In de komende maanden zal er een nieuwe bondscoach worden aangesteld. "Wij willen graag betrokken worden bij dat proces. Wesley Sneijder en ik zitten 14 jaar bij het Nederlands elftal. We hebben veel trainers en spelersgroepen meegemaakt. Wij hebben, denk ik, een goed idee van wie bij deze groep zal passen. Ik ben aanvoerder en het eerste aanspreekpunt.” Veel mensen zien Louis van Gaal graag voor de derde keer terugkeren als bondscoach. Robben noemt zelf geen namen, maar geeft wel aan dat hij Van Gaal 'heel, heel hoog heeft zitten'. "Maar het heeft geen zin om nu over namen te praten. Dat is te vroeg. We zijn bezig met het afronden. Ik ben blij als ik straks weer in München zit. Niet om weg te lopen, maar dit was ongelooflijk waardeloos. Dit moeten we eerst verwerken, voordat we weer naar de toekomst kunnen kijken."Het bovenstaande viel vanmorgen op de site van de krant van wakker Nederland te lezen en zal ook verder in de media zijn weg hebben gevonden. Robben wil inspraak in het proces richting wie er als bondscoach het Nederlands Elftal weer op de rails moet krijgen. Veertien jaar ervaring bij Oranje zorgt dat Robben wil meedenken rond Oranje. Persoonlijk vind ik dat jammer want ik had graag gezien dat de oud-Bedumer wat verder had willen meedenken. Dat hij als voetballer die het van ruimte moest/moet hebben om zijn specifieke kwaliteiten tot uiting te laten komen in Zeist zou gaan uitleggen dat we met het voetbal in Nederland gewoon terug naar de basis moeten. Gewoon lekker voetballen en hopen dat verenigingen, hoe klein ze ook zijn, willen investeren in gediplomeerde trainers die er voor moeten zorgen dat onze jeugd betere trainingen voorgeschoteld krijgt dan er nu vaak gebeurt. Ik weet dat toen ik in 1985 als trainer van het dameselftal bij Zeester begon mijn parate kennis als trainer niet top was. Eigenlijk trainde ik op gevoel en wat ik wist en had onthouden van trainers als Jan Jeltema, Daan Gonlag en Anton de Best die mijn trainers bij Eenrum waren geweest. Maar verder stelde het allemaal niet veel voor wat mijn trainingsopbouw betrof. Daar kwam in 1989 verandering in toen ik de Jeugdvoetbaltrainer-cursus. Een wereld ging open en ik werd een betere trainer. Geen topper want ik moet eerlijk bekennen dat ik liever een team bouwde dan het daadwerkelijk een training verzorgen. Maar toen in die tijd hadden we het nog niet over het gedoe waarbij alles hervormd moest worden en was Arjen Robben nog maar 5 jaar. Een Robben die gelukkig voor het Nederlands voetbal, niet opgroeide met datgene wat nu het Nederlands voetbal moet redden. Het plan ‘Winnaars van Morgen’ dat ons in 2026 weer aan de wereldtop moet brengen. Voor voetballers als Arjen Robben bestaan geen plannen. Die geef je een bal en je weet dat ze van de 18 goals er 17 voor hun rekening nemen. Die spelen de bal evenveel keren af dan er pinguïns op de Copacabana lopen. Die doen dat niet omdat ze de beste zijn en dat ook willen laten zien. Of er ooit nog een Arjen Robben komt weten we niet maar dat het er allemaal niet beter op wordt weten we wel. Kleine verenigingen krijgen het steeds lastiger en moeten zich vaak behelpen met goed willende ouders. Dat zorgt dat ik, nu de plannen van de KNVB steeds concreter worden, vaak terugdenk aan de periode 1989-1990. Een periode waarin wij als aankomende jeugdtrainers ruim twintig weken twee keer per week naar Hoogezand gingen voor de JVT-cursus. Nu ruim dertig jaar later krijg ik daar steeds meer spijt van dat ik dat ooit gedaan heb. Want als ik de kenners en hervormers moet geloven is al datgene wat ik toen leerde de doodsteek voor het Nederlands Voetbal is geworden. In 1988 waren ‘we’ nog Europees Kampioen geworden. In 1995 won Ajax de Champions League en in 2002 won Feyenoord de UEFA Cup. In 2010 werd Oranje tweede op het WK en vier jaar later derde. Niemand hoorde je toen over hervormen, het roer moet om of meer van die soort kreten. Maar nu het even wat minder gaat moet het opeens anders. We moeten opeens naar andere landen kijken waar ze het anders doen dan in Nederland. Iets wat jarenlang anders was omdat Nederland gewoon zijn eigen kop volgde en daar zijn successen mee behaalde. Daarom, gewoon terug naar de basis met jeugdtrainers bij de clubs en waarbij voor de kleinere clubs geldt dat ze moeten gaan samenwerken. En wat Robben betreft, die moet gewoon gaan voetballen ….. of ,,,,,,,,