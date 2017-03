Mijn weekend-moment: Vreemd gedrag: Speler Loppersum wordt door 'supporter' Marum tegen gebroken voet geschopt

Ieder weekend gebeurt er rond het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets met humor, iets speciaals waar je met veel bewondering, respect maar soms ook met verbazing/afgrijzen naar kijkt of luistert.Zondagmiddag stond ik langs de lijn toen mijn telefoon ging. Dat is op zich niet vreemd maar dat was het wel wat ik hoorde. Ik kreeg het bericht te horen dat Loppersum-speler Ruben Danhof, terwijl hij voor een blessurebehandeling aan zijn linkervoet op de grond lag, door een ‘supporter’ van Marum was aangevallen. Deze ‘Marum-supporter’ had meerdere malen tegen de geblesseerde voet van de Lopster geschopt om de kwetsuur nog erger te maken. Schrikbarend. Een verhaal wat uiteraard schreeuwde om uitleg van het slachtoffer. Na afloop van Eenrum-Froombosch had ik contact met Ruben Danhof. De aanvoerder van de Lopsters bevestigde het verhaal. ‘Ik sta nog steeds perplex. Onbegrijpelijk. Natuurlijk hoort er bij voetbal een stukje emotie. Maar dat iemand over het hek springt en vervolgens dit doet terwijl je geblesseerd op de grond ligt, slaat werkelijk helemaal nergens op. Ik wil wel opmerken dat ik in het duel al direct voelde dat het mis was. Er is dus geen sprake van het feit dat deze ‘supporter’ van Marum er voor heeft gezorgd dat ik nu twee middenvoetsbeentjes heb gebroken. Ik heb echter geen idee of zijn actie er voor heeft gezorgd dat het allemaal nog erger is geworden. Zondagmorgen ben ik gebeld door de ‘dader’. Hij vertelde dat hij niet wist wat hem bezielde en bood zijn excuses aan. Eerlijk gezegd kan ik daar niet heel veel mee. Ik weet dat er momenteel contact is tussen Sc Loppersum en SV Marum. Binnen Sc Loppersum zijn we nu in overleg hoe we deze situatie verder gaan aanpakken. Maar het lijkt me duidelijk dat dit soort ‘supporters’ niet thuis horen op een voetbalveld’ aldus Ruben die helaas voor Loppersum minimaal enkele weken uitgeschakeld zal zijn. ‘Het zijn gelukkig twee nette breuken, dus ik ben positief. Ik zal er alles aan doen om zo snel mogelijk weer op de velden te staan."