Vier ton voor Danny Blind zijn ruim zesduizend doeltjes voor clubs

Datum



Tijd



Wedstrijd



01-04



11:00



LEO FC JO9-1 - Eenrum JO9-1G



R



08-04



09:00



Eenrum JO9-1G - Corenos JO9-1



R



06-05



12:00



De Fivel JO9-2G - Eenrum JO9-1G



R



13-05



09:00



Eenrum JO9-1G - LEO FC JO9-1



R



20-05



12:45



Corenos JO9-1 - Eenrum JO9-1G





Danny Blind ontvangt een flinke oprotpremie na zijn ontslag als bondscoach van Oranje. Hij stribbelde nog tegen om het maximaal haalbare uit de situatie te halen, zo meldt De Telegraaf. 'Het tegenstribbelen was om financieel het maximale te pakken (zo'n 400.000 euro), maar dit was voor de bond een schijntje vergeleken met hoeveel Blind de KNVB heeft gekost door het EK 2016 te missen, terwijl het WK 2018 verder weg is dan ooit', schrijft Valentijn Driessen in zijn column in de krant. 'Voormalig KNVB-directeur Bert van Oostveen is de boosdoener. De weggepromoveerde secretaris-generaal en directeur van het EK-vrouwenvoetbal heeft de bond een kapitaal gekost en tevens het imago ernstig besmeurd met zijn technische beslissingen', vervolgt de journalist.Nu is het zaak een goede opvolger voor Blind te vinden. 'Eén bloedbad is voldoende. Zeist heeft het fantastische Nederlandse exportproduct, dat Oranje toch is, al genoeg gesloopt met z'n wanbeleid.'Duidelijke woorden van Valentijn Driessen en opeens dacht ik aan het plan van een fout op fout stapelende bond die nu het pupillenvoetbal voor de kleinere club tot een kansloze missie maakt. Want je wordt toch spontaan ‘ziek’ van dat propagandagedoe van de KNVB en zijn hoofdsponsor ING die met hesjes strooit als zwarte piet met pepernoten op een Sinterklaaspartijtje. Wat zijn we gul met het uitdelen van hesjes en wat zijn we gul met het uitdelen van ‘oprotpremies’ richting bondscoaches die er de laatste jaren geen pepernoot van hebben gebakken. Hesjes zijn leuk maar blijven de doeltjes dan voor de ‘geweldige ‘ plannen van een bond die daar zijn leden niet mee helpt. Vier ton krijgt: ‘Scholletje’ mee voor zijn wanprestatie en ook Guus Hiddink kreeg al een paar eurootjes mee van Bertje de Mountainbiker die zichzelf wegpromoveerde naar iets vreselijk leuks bij het EK voor Vrouwen. Vier ton zijn ruim 6000 doeltjes richting verenigingen die de plannen van een bond door hun strot geduwd krijgen. Plannen die ons weer winnaars van morgen moeten opleveren. Gisteren hoorde ik een opa die zijn kleinzoon maar sporadisch speelde. En inderdaad het onderstaande kwam ik tegen.Ik ben heel eerlijk wanneer ik ouder zou zijn was ik snel klaar met het voetbal. Lekker regelmatig spelen noemt men dit op weg naar winnaars van morgen. Het plan wat in het nieuwe seizoen gestalte moet krijgen. Schiet mij maar lek zou ik zeggen want dit ging vroeger wel een beetje anders. De boys en girls van Eenrum JO9-1G hebben al een keer gespeeld en ‘mogen’ nog 5 keer spelen. Daar worden ze beter van maar niet echt want ons werd vroeger op de cursus verteld dat het regelmatig voetballen en trainen de prestaties deed verbeteren. Maar dat is nu allemaal anders en hebben mannen met vijfentwintig jaar ervaring in het jeugdvoetbal en ruim veertig jaar als voetballer er geen verstand meer van. Die moeten geloven dat KNVB weer eens het bekende een wiel heeft uitgevonden om ‘ons ‘ voetbal te redden. Een bond die ‘Scholletje ‘ liever 400.000 meegeeft i.p.v. dan dat geld in zijn eigen plannen te investeren. Of zou dat betekenen dat ze er zelf ook niet in geloven? Je zou het bijna denken.