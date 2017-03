In Eenrum, Kloosterburen en Bedum nemen ze het zondagvoetbal nog serieus

Waar het er lang naar uitzag dat het prestatievoetbal op zondag in Bedum naar de geschiedenisboeken zou verdwijnen kwamen er steeds meer geluiden die spraken van een doorstart. Er waren namelijk diverse sympathisanten van het zondagvoetbal die bij elkaar gingen zitten om te kijken of er toch nog bestaansrecht was voor prestatievoetbal op zondag.Bovenstaande woorden schreef ik toen ik gisteravond de primeur kreeg dat Abel Darwinkel als hoofdtrainer van SV Bedum-zondag was aangetrokken. Een prima beslissing in Bedum waaruit bleek dat het zondagvoetbal nog absoluut bestaansrecht heeft. Dat er in Bedum ook volgend seizoen prestatievoetbal gespeeld wordt juich ik van harte toe. Ik ben nu eenmaal als senior met het voetballen op zondag opgegroeid en heb aan het eind van mijn loopbaan nog even ruim twee jaar op zaterdag gevoetbald. Dat was toen ik in Ezinge kwam wonen en ik vond dat wanneer je nog wilde voetballen je dat in je eigen woonomgeving deed. Maar om eerlijk te zijn, aan mij was het ‘ballen’ op zaterdag niet besteed omdat de zondag daardoor een dag werd waarop ik als voetballer niet actief was. Dus wanneer ik nu een keuze zou moeten maken tussen beide weekenddagen werd het voor mij altijd de zondag als favoriete voetbaldag.Dat men in Bedum verder gaat met het prestatievoetbal op zondag is een prima zaak. Het Hogeland raakt namelijk steeds dunner bezaaid met voetbalverenigingen waar op de zondag nog prestatievoetbal bedreven wordt. Eenrum, Kloosterburen en Warffum zijn op het Hogeland de verenigingen wat nog 100 % zondagclubs zijn al is er binnen het bijna 100-jarige Warffum een stroming op gang gekomen wat een zaterdagteam wil formeren.In dit verhaal missen we de V.V. Winsum dat als grootste van de vijf verenigingen niet in staat is om een zondagtak te formeren. Velen vinden het raar dat een club bestaande uit 1100 leden er niet in slaagt om ook op zondag prestatievoetbal te spelen. Wanneer je de geschiedenis van na de fusie een beetje weet is dat echter niet raar want in tegenstelling tot in Bedum waren er in Winsum onvoldoende mensen die de kar wilden trekken of duwen.Gelukkig was dat in Bedum niet zo en zijn ook Eenrum en Kloosterburen nog zondagvoetbalbolwerken want anders hadden we op het Hogeland op korte termijn een rampscenario mogen beleven. Dan zou de voetballiefhebber op het Hogeland op de zondag van prestatievoetbal verstoken zijn geweest. Dat is namelijk het verhaal en waarvan ik vind dat Winsum en Bedum een mooie kans hebben laten liggen. Want wat ik nu roep, roep ik niet alleen. Waarom maak je als fusieclub geen gebruik van je zondag 1 als opleidingsteam richting zaterdag 1 dat hoger speelt. Dat is iets wat ik veelvuldig hoor maar wat, althans ik hoor het niet, binnen beide verenigingen geen thema is of is geweest. Hoe mooi kan het zijn, jeugdige talenten die je op zondagmiddag kunt laten ruiken aan het seniorenvoetbal. Die dan kunnen wennen aan de ‘wetten’ van het seniorenvoetbal en ondertussen het zondagteam naar een aanvaardbaar niveau brengen.Zo wordt er langs de lijn gesproken en wat er ook wordt over de ontwikkelingen in Warffum waar men volgend seizoen ook op de zaterdag wil gaan ‘ballen’. Een club gedeeld door twee afdelingen is 2X niks is wat je vaak hoort en waar Hunsingo een paar jaar geleden ook hinder van ondervond. Er zijn dan altijd spelers die dan overstappen naar de zaterdagtak of andersom. Maar bij een kleine vereniging, wat Warffum is, kan het ook op zaterdag gaan voetballen een gevaarlijke onderneming zijn. Want door je ‘zondag’ af te romen loop je de kans dat je binnen beide takken het prestatievoetbal kunt vergeten en het alleen nog maar recreatief gaat worden. En voor het zondagvoetbal op het Hogeland zou dat jammer zijn. Want voor menig voetballiefhebber is de zondag toch de dag om na gedane werkzaamheden op de overige zes dagen een bezoek aan het voetbalveld te brengen. Een gegeven wat ze in Eenrum, Kloosterburen en Bedum gelukkig nog serieus nemen.