De ‘fysieke’ winkel moet het blijven winnen van internet.

Met www.puurvoetbalonine.nl heb ik een website die veel aandacht besteed aan het amateurvoetbal boven, in en rond de stad Groningen en een beetje minder aan de rest van de provincie Groningen. Dat is niet omdat ik daar geen interesse in heb maar omdat ik nu soms al (te) weinig tijd heb om alles te doen zoals ik het graag wil. Woekeren met tijd omdat er sinds 1 juli 2016 een bezigheid is bijgekomen, het trainen voor de ½ marathon van Lauwersoog-Ulrum editie 2017. Een extra bezigheid waar ik via www.Puurvoetbalonline.nl met regelmaat wat meer over zal vertellen omdat ik echt alles ga ‘gebruiken’ om dat ene doel in 2017, het uitlopen van de halve marathon van Lauwersoog naar Ulrum, te realiseren.Eindelijk was het moment daar dat het tijd werd om mijn oude loopschoenen te vervangen door een nieuw paar. Iets wat ik zo lang mogelijk had uitgesteld om niet vlak voor de ½ marathon op 29 juli het ‘gevaar’ te lopen dat ik op schoenen die al in de herfst van hun carrière waren gekomen aan mijn sportieve uitdaging moest beginnen. Dat risico wilde ik niet lopen, dat ik door schoenen die niet meer de juiste demping hadden tegen blessures zou aanlopen. En ook wilde ik niet dat ik vlak voor ‘Lauwersoog’ nog andere schoenen zou moeten aanschaffen wat zou betekenen dat ik opnieuw kon beginnen met inlopen. Door mijn achtergrond als medewerker bij Sporthuis Sjoerd van der Baan, waar ik ruim veertig jaar later nog steeds met heel veel plezier op terugkijk, was ik niet van plan om onbeslagen ten ijs te komen. Ik ging allerlei informatie opsporen over schoenen die geschikt voor mij waren. Ik wist/weet mijn lichaamsgewicht is en dat is 92,5 kilo schoon aan de haak. Weinig tot geen overtollig vet want neem ik een keer ‘snacken’ dan train ik dat er met een frequentie van vier keer per week absoluut weer af en alcoholische versnaperingen heb ik een paar jaar geleden al naar de eeuwige jachtvelden verwezen. Maar af en toe een snack moet kunnen want als je als monnik wilt leven moet je het klooster ingaan, althans dat zegt men…. Bij Runnersworld in Groningen was het aanbod woensdagmiddag voldoende voor een sportieveling die als een voetballer loopt en ook nog eens ruim 90 kilo mee moet sjouwen. Dat zorgde al direct voor een hele geruststelling want zonder een paar nieuwe loopschoenen zou het in aanloop naar 29 juli sowieso een kansloze missie worden. Wat volgde was een passessie die mij aan vroeger deed denken. Aan de periode in een sportzaak waar de sporters hun schoeisel nog ‘fysiek’ kwamen kopen of ophalen. In die tijd werden de spelers van FC Groningen door Quick, Puma en Adidas van schoenen en kleding voorzien. De meeste spelers hadden Quick als sponsor, sommige Adidas en een enkeling Puma. Wat mijn toen direct op viel hoe precies het bij de mannen kwam waar ik als toen als 16-jarige ‘broekie’ direct het nodige van leerde. De keuze voor de kleding was duidelijk minder belangrijk dan de schoenen die de toenmalige profs uitzochten. Maar dat gold niet alleen voor de profs. Ook de amateurvoetballer die voor zijn schoenen kwam besteedde daar de nodige aandacht aan en wat ook gold voor de overige sporters die langs kwamen. Dat heb ik ook nadat ik bij Sjoerd van der Baan vertrok steeds onthouden. Besteed de nodige aandacht aan je schoeisel want voor een sporter, op welk niveau dan ook is dat van het grootst mogelijke belang. Daarom was ik ook oprecht verbaasd toen ik een paar jaar geleden van een speler uit de jeugdopleiding van FC Groningen hoorde dat hij zijn voetbalschoenen via internet kocht. Ik wist niet wat ik hoorde maar al snel begreep ik dat hij niet de enige was. Voetballers die op niveau spelen kopen hun schoenen via internet en ‘kloten’ maar wat aan. Speurend over internet zag ik de postorderbedrijven voorbij vliegen waar alle merken voetbal, en sportschoenen, werden aangeboden. Wat een gekte dacht ik binnen een kleurige wereld waar de zwarte voetbalschoen gelukkig wel weer steeds prominenter terugkeert. Deze week wilde iemand mij/ons nog doen geloven dat dit anders was maar de ‘beelden’ wijzen uit dat hij onzin verkocht. Want in alle merken zijn wel zwarte schoenen te vinden die of een rubberzool of pinnen hebben. Maar dan moeten we even onze luie stoel verlaten en naar een fysieke winkel gaan. Maar je schoenen voor je sport via internet kopen. Ik kan er met mijn verstand niet bij. Want via internet had ik vast niet de informatie gekregen die ik nu wel kreeg en mij deed besluiten om voor het merk Asics te gaan. Het merk waar ik bij mijn ‘vooronderzoek’ op was uitgekomen liet in het ter plekke gemaakt filmpje zien waarom de door mij gekozen schoen de juiste keuze was. Iets waar ik mijn vraagtekens bij zet wanneer ik de ‘voetbalschoenen’ zie waar veel voetballers en arbiters mee over de Groninger klei glibberen en glijden. Schoenen die dan niet door iemand met kennis van zaken zijn aangereikt maar in negen van de tien keer vast via internet zijn gekocht.