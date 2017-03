Mijn weekend-moment: Schoeisel en arbiters niet altijd de juiste combi

Ieder weekend gebeurt er rond het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets met humor, iets speciaals of waar ik met veel bewondering, respect maar soms ook met verbazing naar kijk of luister.Zaterdag was ik in Ulrum waar de derby tussen VVSV’09 en Zeester op het programma stond. Een mooi affiche waar ondanks het matig weer behoorlijk wat publiek op af was gekomen. Twee ploegen in mooie outfits want zowel bij VVSV’09 als de gasten uit Zoutkamp klopte alles. Geen vier verschillende soorten kousen maar overal eenheid van tenue. Voor iemand met oog voor detail een mooi gegeven. Want ze zijn er nog de voetballiefhebbers die het mooi vinden dat het totaalplaatje klopt. Voetballiefhebbers ook die het jammer vinden dat keepers die witte kousen dragen steeds meer naar de achtergrond worden verdreven. Zo stond ik zaterdag samen met iemand met ook oog voor detail langs de lijn in Ulrum en schoten we samen spontaan in de lach. Spontaan in de lach om de man in het zwart die op blauwe schoentjes liep. Een wat vreemde combinatie voor een arbiter. Een volledig zwart tenue met twee lichtblauwe ‘stappers’ er onder. Beide hadden we geen idee waarom de arbiter voor deze combi had gekozen maar we vermaakten ons er kostelijk mee. Schoeisel en arbiters zijn trouwens vaker geen vriendjes. Niet zelden kom ik scheidsrechters tegen die op een zwaar veld op sportschoenen lopen. Sportschoenen waar ze binnen de kortste keren evenveel grip mee hebben als met stompe schaatsen op een ijsbaan.Ik begrijp zoiets niet om heel eerlijk te zijn. Precies eender dat ik niet begrijp dat veel voetballers geen twee paar schoenen hebben. Een paar ‘pinnen’ en een paar ‘rubbers’ en wat ook geldt voor scheidsrechters. Ooit kreeg een toen aankomende trainer op de cursus op zijn ‘kloten’ omdat hij al glijdend en glibberend op sportschoenen een training liep te geven. Dat hij op zijn 'kloten' kreeg snapte ik toen volkomen want dat sloeg ook nergens op en wat ook geldt voor blauwe schoentjes onder een zwarte outfit en sportschoenen op een blubberveld.