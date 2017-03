VV Winsum-trainer Willem Kluin verdient alle respect

Prestatief voetbal op zondag verdwijnt bij vv Winsum was de kop boven een artikel wat in de media verscheen helemaal. Een kop die velen niet verrast zal hebben.Aan het einde van het seizoen 2015-2016 brak de pleuris uit bij toen nog Hunsingo. Want het aantal spelers voor de eerste selectie was bijna even groot als het aantal inwoners op Rottumerplaat. De als opvolger van Henry Kramer aangestelde Willem Kluin kwam eerder over van Noordpool om via zijn netwerk een selectie samen te stellen waar de zondagtak van VV Winsum de competitie in kon. Het bekertoernooi werd vervolgens gebruikt om de spelers aan elkaar te laten wennen. Dat lukte prima en vervolgens werden er uit de eerste vier duels tien punten behaald. Dat zorgde voor een gezellige sfeer op sportpark Schilligeham want succes zorgt voor belangstelling. Op 2 oktober was daar een eerste nederlaag en waar er tot nu toe nog tien zouden volgen. Niet een punt werd er meer gescoord door de formatie van Willem Kluin. Een jonge trainer die alle respect verdiend die er maar te bedenken is. Want menig trainer had allang het bijltje erbij neergegooid als hij onder dezelfde omstandigheden had moeten werken als de na dit seizoen naar SIOS vertrekkende Willem Kluin. Ergens in Friesland staan zonder verzorger, grensrechter of bestuurslid is niet tof maar Willem stond er wel, als trainer/leider/verzorger en vredestichter.Hij begon enthousiast aan zijn klus in Winsum en hoopte na 2 oktober steeds maar weer dat hij over een selectie kon beschikken die vierde klasse waardig was. Iets wat op zondag 26 februari eindelijk het geval was. De spelers met blessures keerden terug en Tim Spijk had een week eerder zijn rentree gemaakt zodat Willem hoopte op een stunt tegen nummer twee Surhuisterveen. Een stunt die misschien wel was gelukt wanneer er aan de kant van de Friezen een eerlijke vlaggenist had gelopen. Dan had een in de eerste helft prima spelend Winsum misschien wel met 2-0 voorgestaan en was het duel anders verlopen dan nu het geval was. Maar ook die pech hadden Willem en zijn spelers in een seizoen wat voor sommige boys als een lijdensweg mag worden gezien.De kern van het team heeft de laatste jaren tik op tik gehad want ieder jaar was het weer een ware exodus van spelers. En in een tijdperk dat de jeugd, en vraag mij niet waarom, bijna unaniem kiest voor het voetballen op zaterdag ben je dan als zondagtak kansloos. Zoals de zaken er nu voorstaan wordt er volgend seizoen op het hogeland in Kloosterburen, Bedum Warffum en Eenrum in de standaardklasse nog op zondag gevoetbald. Iets wat in vroegere tijden ondenkbaar was geweest maar nu de realiteit is. Maar dus niet meer in Winsum en wat velen jammer zullen vinden en, zo eerlijk moet je zijn, sommige ook niet. Nog acht keer komt de zondagtak van VV Winsum in actie om aan hun sportieve plicht te voldoen. Nog acht keer moet Willem zijn mannen motiveren om er het beste van te maken. Iets wat het bevlogen voetbaldier gaat lukken en waar iedereen binnen VV Winsum diep respect voor moet hebben.