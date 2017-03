Inderdaad opa, dat is te gek voor woorden.

Vanaf het seizoen 2017/’18 voetballen pupillen onder 8 en onder 9 jaar in de vernieuwde opzet op een kwart voetbalveld, partijtjes van 6 tegen 6 en worden ze geen kampioen. In het huidige seizoen spelen die leeftijdscategorieën nog 7 tegen 7 op een half veld en worden ze wel kampioen. Spelen op een kleiner veld sluit beter aan op de belevingswereld van kinderen van deze leeftijd. De kleinste voetballers in de voetbalhiërarchie –onder 6 en onder 7- blijven in onderling verband op de vereniging kleine partijtjes spelen. Het advies is kinderen onder de zes jaar 2-tegen-2 te laten spelen, en onder zeven jaar 4-tegen-4. Kennismaken met het spelen van voetbal en spelplezier staan hier centraal.Het bovenstaande las ook een opa met een kleinzoon die het predicaat ‘voetbaldier’ meer dan verdiende. Een voetbaldier die als 5-jarige pupil vorig seizoen al regelmatig bij de F-pupillen mocht meedoen. Een voetbaldier dat ook nog eens het geluk had, zo vertelde opa, dat hij kampioen werd met het F-pupillenteam. Een hoogtepunt in een nog jonge voetballoopbaan die hem hopelijk nog vele successen zal gaan brengen. Hoogtepunten die ook opa had meegemaakt en daar graag over vertelde aan zijn kleinzoon. Een kleinzoon die de verhalen van opa opzoog al was hij een spons in een emmer water. Mooie verhalen over vroeger toen het gras ook groen was, de bal ook rond en de voetbalschoenen zwart. Een periode waar opa veel plezier aan had beleeft maar wat hij opeens in twijfel trok. Wanneer hij bovenstaande tekst namelijk moest geloven dan had in zijn jeugd het spelplezier niet of onvoldoende centraal gestaan. Dan was het meer een kwestie van moeten geweest en kwam het plezier op het tweede plan.Nu jaren later staat opa iedere zaterdag langs de lijn en genoot hij oprecht dat zijn kleinzoon op 5-jarige leeftijd kampioen werd. Dat genieten deed opa niet omdat hij het kampioenschap het belangrijkste op aarde vond maar dat deed hij omdat hij een kleinzoon zag die daar oprecht van genoot. Een kleinzoon die daar als nu 6-jarige een aantal jaartjes op moet wachten. En dat is niet omdat het ‘voetbaldier’ in een slechte lichting terecht is gekomen. Dat is namelijk omdat de ‘denktanks’ binnen de KNVB hebben besloten dat ‘voetbaldiertjes’ onder tien jaar geen kampioen meer kunnen worden. Kinderen die op TV ‘ondersteboven’ worden gegooid met de stand in de eredivisie spelen zelf nog vier jaar voor de kat zijn viool. Dat vond en vindt opa vreemd. Dat wat vroeger voor allen een groot feest was wordt kinderen nu ontnomen. Althans zo voelt hij dat richting zijn kleinzoon die een type van ‘ik wil winnen ‘ is. Iets waar in de ogen van zijn opa niets mis mee is.Maar opa mag nu, naast zijn verhalen over vroeger, zijn kleinzoon uit gaan leggen waarom een kampioenschap er voorlopig niet meer inzit. Dat mag een opa doen die dat, zeer begrijpelijk, lastig vind. Dat wat je zelf als een hoogtepunt hebt ervaren is iets wat voorlopig nog niet voor je kleinkind is weggelegd. Inderdaad opa, dat is te gek voor woorden.