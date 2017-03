De korrelmoeheid mag niet toeslaan

Beste Johan Staal,



Allereerst wil ik je persoonlijk bedanken voor het ondertekenen van de petitie tegen het rubbergranulaat dat is uitgestrooid over de Nederlandse sportvelden. Het is een thema dat de laatste tijd veel in het nieuws is geweest, maar dat nu na het ECHA-rapport dreigt te verdwijnen van de radar van de mainstream-media. Terecht? In mijn ogen zeer zeker niet. Hoewel het ECHA tot een soortgelijke conclusie als het RIVM komt, hebben een drietal onderzoekers van de Universiteiten Amsterdam, Utrecht en Maastricht juist voor een verbod op het spelen op velden met rubberinfill gepleit. Vooral waar het kinderen betreft. Zie hiervoor de laatste Zembla-uitzending over dit onderwerp (Gevaarlijk Spel, het Vervolg).



Laboratoriumonderzoek weerlegt namelijk de conclusies van zowel het RIVM als hun Europese tegenhanger. Nu is het van belang dat dit thema onder de aandacht blijft en niet in de befaamde doofpot verdwijnt. Deze strijd kan ik niet alleen winnen. Weliswaar wordt een hoop belangrijk werk verricht door het comité Kom van dat Gras af waar ondergetekende ook mee samenwerkt, MAAR... het is niet genoeg. We hebben jouw hulp nodig. Wil je het bestaan van de petitie alsjeblieft delen via sociale media zoals Facebook, Instagram en Twitter? De korrelmoeheid begint toe te slaan en dat begrijp ik, maar we kunnen dit onrecht, dit spel met de levens van de meest kwetsbaren onder ons, onze kinderen, niet zomaar laten gebeuren. Help mee voorkomen dat rubbergranulaat het nieuwe asbest wordt! Help mee dit thema weer onder de aandacht te brengen. Mijn dank is groot, onze beloning wellicht veel groter, Mario Borzic

Onderstaande mail kreeg ik dit weekend naar aanleiding van het ondertekenen van de petitie tegen het rubbergranulaat dat is uitgestrooid over de Nederlandse sportvelden. Een mail van Mario Borzic die samenwerkt met het comité Kom van dat Gras af en strijd blijft voeren tegen het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden. In de mail vraagt Mario Borzic mij of ik het bestaan van de petitie wil delen via de bekende sociale mediakanalen. Iets wat ik bij deze doe. Men kan de petitie ondertekenen door naar www.komvandatgrasaf.nl te gaan waar het zich vanzelf wijst hoe men kan tekenen. Want ik ben het helemaal met Mario eens, de korrelmoeheid mag niet toeslaan.