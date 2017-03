De dropkick als machtig wapen voor een ploeg onder druk

De dropkick als machtig wapen voor een ploeg onder drukBinnen de voetbalwereld zijn er talloze termen waar iemand die in het wereldje niet echt thuis is geen idee van heeft waar je het over hebt als je ze noemt. Zeg tegen een voetballeek de woorden, dropkick, bloktackle, lange bal, inschuiven of wegrossen en ze kijken je aan of ze water zien branden. Daarom leek het mij een leuk i om aan de diverse woorden die in het voetbal gangbaar zijn eens wat meer aandacht aan te besteden waarbij we beginnen met de voor keepers heel belangrijkeDe betekenis van drop-kick is: tegen de bal trappen als die omhoog stuit nadat het uit de handen is gevallen. Ik vind dat wel een mooie omschrijving van wat als een machtig wapen in het voetbal wordt gezien. Er zijn keepers, Peter Smeichel was er een, die met een fabelachtige uitworp hun voorwaartsen aan het werk konden zetten. Maar ik heb keepers in het amateurvoetbal aan het werk gezien die dat ook met een dropkick konden. Een dropkick wat direct voor een gevaarlijke situatie voor het vijandelijk doel zorgde. Zo was de oud-doelman van Kloosterburen, Han Bos, daar bedreven in en waarbij hij zijn helaas al overleden teamgenoot Gerard Ernens vaak wist te vinden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik in mijn jaren als doelman ook aardig met de dropkick overweg kon. Want de dropkick was trainbaar en dat deden we in onze jeugd veelvuldig. Want wie kent niet het spel ‘opdrijvertje’ waarbij twee partijen moesten proberen te scoren en waarbij de spelregels simpel waren. Partij A trapte de bal richting het vijandelijk doel waar een speler van team B de bal moest vangen om er voor te zorgen dat er niet gescoord werd. Vervolgens moest er vanaf de plek waar de bal gevangen werd met een ferme uittrap de bal richting het doel van team A geschoten worden in een poging om tot scoren te komen. Naast dat dit voor een behoorlijke aanslag op je conditie zorgde werd ook je traptechniek er door ontwikkeld en waar je zeker als doelman veel profijt van had. De dropkick, ik vond het een mooi en machtig wapen maar wat je in het hedendaagse voetbal maar weinig meer tegenkomt. Er wordt, en absoluut terecht, veel van achteruit opgebouwd omdat je dan als ploeg de bal op zeker in je bezit hebt. Maar er zijn wedstrijden waar je een dropkick prima zou kunnen gebruiken zoals vorig seizoen in het duel tussen Kloosterburen en Warffum. Tijdens dat duel stond er een echte storm waar Kloosterburen in de eerste helft wel en Warffum in de tweede helft niet van profiteerde. Want in de tweede helft ging er niet een keer een gevaarlijke uittrap/dropkick richting het doel van Kloosterburen. De thuisploeg bleef daardoor moeiteloos overeind maar wat met een doelman die de dropkick had beheerst niet was gebeurd. Iets wat overigens geen verwijt is richting de huidige generatie doelwachters. Die groeien namelijk niet op met trainingen die zijn gebaseerd op het gebruik van de dropkick als machtig wapen voor een ploeg die onder druk staat. Iets wat jammer is want uit eigen ervaring weet ik dat een teamgenoot met een fraaie dropkick in scoringspositie brengen een fantastisch gevoel geeft.