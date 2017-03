De opmars van Kunstgras.. of toch maar niet

Wanneer je een beetje speurt naar nieuws over datgene wat voor onrust zorgt in voetballand wonderland, rubbergranulaat op kunstgrasvelden, is er voldoende te vinden zoals het onderstaand artikel. Een artikel waarbij de verdeeldheid duidelijk te zien is. Een verdeeldheid die, zo heeft eigen ‘huiswerk’ bewezen, binnen alle amateurverenigingen aanwezig is. Overal zijn er die liever niet hebben dat kinderen op kunstgras voetballen maar helaas hun mond dicht houden omdat ze bang zijn voor zeikerts uitgemaakt te worden. Niet best maar wel de realiteit.Bron: www.footballmag.nl

Sinds de uitzending van Zembla in oktober van vorig jaar is de voetbalwereld in rep en roer. Voetballen op kunstgras met rubberkorrels zou namelijk kunnen leiden tot kanker. Schokkend gezien Nederland ruim 2000 kunstgrasvelden telt! We waren het alweer bijna vergeten; maar door een nieuw onderzoek van de VU blijkt het tóch niet helemaal lekker te gaan, voetballen & kunstgras. WEG met die DOOFPOT.Wij namen de proef op de som en vroegen voetballend Nederland naar hun ervaringen met kunstgrasvelden, hun mening over dit schokkende nieuws én stelde ze de onvermijdelijke vraag: “Waar speel je liever op? Kunstgras of normaal gras?” FootballMag. initieerde een onderzoek onder ruim 1100 voetballers. Dit leverde interessante antwoorden en inzichten op.Ruim 63% van de respondenten geeft aan liever op normaal gras te voetballen. 23% heeft een voorkeur voor het spelen op kunstgras. De overige 14% kan niet kiezen.Voetballend Nederland is dus enorm verdeeld. Wij zetten de diverse argumenten op een rijtje:Veel gehoorde geluiden onder voorstanders van kunstgras is het argument de continuïteit die de velden bieden. Zo kan er bijna altijd gespeeld worden op het kunstgras en worden er geen wedstrijden afgelast.Tegenstanders zijn bang dat door het spelen op kunstgras het algehele niveau van het Nederlands voetbal omlaag gaat. Voetbal hoort immers gespeeld te worden op écht gras, zo luidt het.Veel voetballers hekelen het kunstgras door de slechte demping. Dit leidt onder andere tot knieproblemen en geeft last aan de enkels. Een enkeling van de respondenten geeft aan dat ze zich zelfs genoodzaakt zagen te stoppen met voetballen. Doodzonde. Het kunstgras zorgde er bij diverse spelers voor dat zij minder plezier hadden in het spelletje.Opvallend Is het feit dat 82% van de respondenten zich heeft geblesseerd op het kunstgras in de vorm van schaaf- en brandwonden. Deze blessures zijn vaak het gevolg van een droge mat. Met namen verdedigers geven aan liever niet op kunstgras te spelen, een sliding zit daar immers wat vaker in het takenpakket.Een andere respondent geeft aan: “Draag gewoon een slidingbroekje , dan is er niets aan de hand.”Bijna 20% van de respondenten geeft aan geen lekker gevoel over te houden aan het nieuws betreffende de kankerverwekkende stoffen in de rubberkorrels. Zij geven aan dat dit nieuws ze bang maakt.“De rubberkorrels bevatten zink, lood en benzeen en verschillende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), stoffen die bewezen kankerverwekkend zijn. Toch stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) indat van sporten op deze kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico’s zijn te verwachten.”In de weken na deze uitzending trokken diverse clubs hun eigen conclusie. Kunstgras is discutabel en gevaarlijk voor de volksgezondheid, zo nam onder ander Aj ax op de jeugdaccommodatie De Toekomst. Ook amateurverenigingen willen uitgebreider onderzoek afwachten en stellen een verbod in om de kunstgrasvelden te betreden.Ondanks de gepubliceerde cijfers blijven clubs huiverig en worden er nog niet bij alle verenigingen knopen doorgehakt. Voorlopig worden de wedstrijden na de winterstop afgewerkt op normaal gras én ook bij uitwedstrijden zullen diverse teams niet op komen draven indien zij op een kunstgrasveld moeten aantreden.Wij schotelden ruim 1100 voetballers, verdeeld over heel Nederland, 10 korte vragen voor. Met dank aan de grote Facebook pagina van de Coach , wisten wij enorm veel voetballiefhebbers in korte tijd te bereiken.§ 85% van de respondenten is anno 2017 lid van een voetbalvereniging.§ 99,3% geeft aan op kunstgras te spelen, of gespeeld te hebben.§ 70% van de respondenten voetbalt bij een club met één of meerdere kunstgrasvelden.§ Bijna 20% van de respondenten is bang om op kunstgras te spelen na het baanbrekende onderzoek van Zembla.§ 80% van de respondenten heeft schaaf- en of brandwonden te hebben opgelopen door het spelen op kunstgras.