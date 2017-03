‘Gasselte 2017’ zet KNVB voor joker

Ik ben niet echt van het herhalen wat ik ooit geplaatst heb op Puurvoetbalonline. Ik heb dat een paar keer op verzoek gedaan maar haalde daar absoluut geen voldoening uit. Maar er zijn altijd uitzonderingen die er voor zorgen dat het herplaatsen van een artikel je juist wel voldoening geven. Zo zag ik vanmiddag de volgende update voorbij komen: ‘Een update die ging over het voetbalkamp in Gasselte wat sinds dat de KNVB in 2014 besloot om de stekker uit de KNVB-voetbalkampen te trekken en waar ik toen het volgende over schreef.Het bovenstaande schreef ik in november 2014 en wat is dan mooi te lezen dat Gasselte 2015, 2016 een ‘fullhouse’ hebben opgeleverd en wat voor de komende editie niet anders is. Want ook in de zomer is het weer volle bak in Gasselte waar de deelnemers en deelneemsters een mooie week gaan beleven. Dat de KNVB afscheid van zijn voetbalkampen heeft genomen heb ik nooit begrepen. In het kader van bezuinigingen werd er vanuit slot Zeist geroepen. Welke bezuinigingen vraag ik mij dan af. Stop dan een keer met dat dom doordrukken van je plannen richting het plan ‘winnaars van morgen’ waar de kleinere verenigingen in de krimpgebieden bepaald niet vrolijk van worden. En waar is het project ‘de blauwe kaart’ gebleven waar zelfs reclametijd voor gekocht werd om die onzin onder de aandacht te brengen. En wanneer we het dan toch over bezuinigen hebben waarom laat een bond in sommige gevallen scheidsrechters meer dan 150 ‘vlieguren’ maken om een wedstrijd te fluiten. Iets waar sommige arbiters, die niet voor de onkostenvergoeding fluiten, zich ook over verbazen.Bezuinigen was in het toverwoord in 2014 binnen de KNVB wat de grootste sportbond in Nederland is. Maar al twee keer eerder werden ze door ‘Gasselte’ voor joker gezet en dat gebeurt dit jaar dus weer. Want ook in 2017 bewijst Gasselte eens te meer dat ze er op de burelen van de bond maar weinig van snappen…