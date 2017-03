Waarom iets willen veranderen waar men op grote schaal ‘plezier’ aan beleeft.

Er komen bij de KNVB district Noord en Oost weer veel vragen binnen over het zogenaamde 'vastspelen' van spelers. Op enig moment kan een speler zich ‘vastspelen’ voor een bepaald team/niveau. In de regel geldt dat een speler zich na 15 competitiewedstrijden voor een team vastspeelt. Hiermee wordt bedoeld dat een speler vanaf dat moment niet meer gerechtigd is uit te komen voor een lager team van dezelfde leeftijdscategorie (beker en/of competitie). Ook mag de speler vanaf dat moment niet meer uitkomen in een lagere leeftijdscategorie, ook al zou de speler hier op basis van zijn leeftijd toe gerechtigd zijn. Een speler mag gedurende het seizoen voor alle teams binnen de categorie B uitkomen, indien hij op basis van zijn leeftijd daartoe gerechtigd is. Hiervoor geldt geen beperking qua aantal gespeelde competitiewedstrijden. Ook een jeugdspeler kan dus onbeperkt in categorie B van de senioren uitkomen zonder zich hierbij voor de eigen leeftijdscategorie vast te spelen. Indien een speler echter 15 competitiewedstrijden voor één of meerdere teams uitkomende in de categorie A heeft gespeeld, is deze speler niet meer gerechtigd uit te komen voor een team dat uitkomt in de categorie B (beker en/of competitie).Wanneer je bovenstaande leest denk je echt dat je een regelrechte grap zit te lezen. Dat het gewoon een nepbericht wat je op de officiële site van de KNVB bent tegengekomen. Er komen veel vragen binnen vanaf wanneer een speler niet meer voor een lager team mag uitkomen is namelijk al een groot aantal jaren op 15 competitiewedstrijden vastgesteld. Alleen komt daar in de praktijk vaak niets van terecht omdat het pasjessysteem van de KNVB nog lekker is dan een vergiet met 1000 gaten. Want iedereen weet dat de fysieke controle van spelerspassen bij de lagere teams maar sporadisch gebeurt. Dat betekent ook dat er na de winterstop, wanneer de magische grens van 15 competitiewedstrijden is gepasseerd, de boel op grote schaal besodemietert wordt. Opeens komen er totaal andere uitslagen dan die van voor de winterstop voorbij omdat de nog in te halen duels, die er in de B-categorie veelvuldig zijn, gespeeld worden met spelers/speelsters die niet meer in de B-categorie mogen uitkomen. Teams die prima presteren wordt opeens een oor aangenaaid omdat een pasjessysteem van geen kant deugt en in het standaardvoetbal juist voor irritatie zorgt. Daar moet alles volgens de regels gaan omdat er misschien een rapporteur langs de lijn staat die kijkt of alles wel volgens de regels verloopt. Dat zorgt er vervolgens voor dat een wedstrijd op zaterdag nooit meer om 14.30 uur en op zondag om 14.00 uur begint. Iets wat te gek voor woorden is en helemaal omdat het controleren van de pasjes na het weekend van 4 en 5 maart even niets meer toevoegt. We gaan vanaf het volgend seizoen wat betreft het controleren van de pasjes digitaal en vandaar dat er vanaf nu geen nieuwe plastic spelerspassen meer worden verstrekt. Wanneer er digitaal gecontroleerd gaat worden zal dat, althans dat denk ik, in de kleedkamers gebeuren want ik denk toch niet dat iedere arbiter met zijn smartphone over de velden ‘dendert’. En of er dan in de lagere regionen ook digitaal gekeken wordt durf ik niet te zeggen maar denk het eerlijk gezegd niet. Want waarom zou men iets willen veranderen waar men op grote schaal ‘plezier’ aan beleeft.