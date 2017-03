Puurvoetbalonline anders verder?

Maandag 6 maart, was er eindelijk tijd, maar vooral de zin, om met iets aan de slag te gaan voor Puurvoetbalonline wat al een tijdje ‘op de plank’ lag. Op ‘de plank’ lag namelijk een elftalfoto uit een periode dat de broekjes nog klein waren en de spelers van het derde elftal van Eenrum, want om dat team ging het bijna twintig jaar jonger waren.Tijd en zin, vooral dat laatste woord betekent veel voor mij. Ik en geen zin om voor Puurvoetbalonline actief te zijn is iets wat niet past en ik ook eigenlijk van mijzelf niet wil horen. Maar toch was het zo, de elftalfoto die mij was toegestuurd bleef onberoerd. Sterker nog, de foto zat in mijn mailbox maar waar verder geen verandering in kwam. De laatste weken keek ik steeds vaker terug naar alles wat ik voor Puurvoetbalonline had geschreven maar vooral had geplaatst. Ik moet zeggen dat was best veel en waar ik in alle eerlijkheid van dacht, is het niet teveel geweest wat je allemaal hebt gedaan. Was het wel leuk om steeds te ageren tegen zaken zoals wel of geen rubbergranulaat op de velden of de plannen van de KNVB waar men met tweetallen, viertallen, zestallen, achttallen en uiteindelijk elftallen de wereldtop wil bestormen. Of was het leuker geweest wanneer je alleen maar een ‘goed-nieuwsshow’ had gebracht om mensen te plezieren waarbij je je eigen karakter zou verloochenen. Toen ik in 2009 met Puurvoetbalonline begon had ik het idee om de voetbalclubs in Groningen te promoten. De clubs wat meer in de belangstelling zetten noemt men dat ook wel. Veelvuldig stelde ik daarom ook de vraag, wanneer jullie als club mededelingen hebben die voor jullie van belang zijn laat maar horen. Daar is, naar mijn bescheiden mening, te weinig van terecht gekomen. Aan een kant jammer maar aan de andere kant houdt de wereld daardoor niet op te bestaan. Dat geldt ook voor de vragen die ik mensen per mail stuurde wanneer ze hadden toegezegd te willen meewerken aan Puurvoetbalonline. In ‘vroegere’ tijden was de animo daarvoor groter dan tegenwoordig. Dat kan een afspiegeling zijn van hoe men tegenwoordig steeds meer tegen het amateurvoetbal aankijkt waar voor steeds meer de prioriteit niet meer ligt of, en dat mag prima, men vindt de site minder of niet meer leuk. Natuurlijk zijn er uitzonderingen zoals er al veel voorzitters aan de rubriek ‘de Voorzitter’ hebben meegewerkt. Ook was daar in december SV Bedum O- 13 dat als team aan een interviewserie meewerkte. Twee rubrieken die leuk waren om te doen waarbij de rubriek ‘De Voorzitter’ een vervolg krijgt mijn bezoeken aan de voorzitters van FC Lewenborg, Loppersum en Kloosterburen staan in de planning. Helaas zit een vervolg bij een interviewserie voor andere jeugdteams er niet echt in want met trekken aan het bekende dood paard ben ik klaar. Daardoor dreigt Puurvoetbalonline steeds meer een site met mijn eigen geschreven wedstrijdverslagen, summiere persberichtjes en ingezonden wedstrijdverslagen die maar met mate binnenkomen of die ik zelf moet opsporen. En laat dat nu precies datgene zijn wat ik absoluut niet wil. Puurvoetbalonline mag nooit een www.voetbalnoord.nl of www.tweenul.nl waar wedstrijdverslagen en uitslagen de hoofdmoot vormen. Die kant dreigde het echter wel op te gaan waar ik dinsdagmorgen onder mijn trainingsrondje op weg naar mijn sportief doel in 20 17 eens goed over nadacht. Ik bedacht mij dat het anders moest wilde ik zelf plezier aan Puurvoetbalonline houden. Want dat is natuurlijk datgene wat het belangrijkste is, dat jezelf aan een hobby plezier beleeft. Dat betekende dat ik het wel anders moest gaan doen. Ik moest dus meer gaan doen wat ik zelf leuk en interessant vind om aandacht aan te besteden. Want dinsdagmorgen merkte ik dat mijn passie voor Puurvoetbalonline aan het verdwijnen was en dat is het laatste wat ik wil. Want er valt nog voldoende te schrijven over van alles en nog veel meer binnen het amateurvoetbal, zoals over het gedoe over rubbergranulaatkorrels, het plan winnaars van morgen of het, vooral bij lagere teams, ‘waterdicht’ pasjessysteem. Een systeem zo lek als een mandje waar door veel verenigingen ‘vrolijk’ gebruik van wordt gemaakt. Allemaal stokpaardjes waar ik, in het geval van het ‘waterdichte’ pasjessysteem, nog het programma Nieuwsuur mee heb gehaald. Stokpaardjes waar niet genoeg aandacht voor kan zijn. Maar ook de verhalen rond elftalfoto’s of met of over personen binnen het amateurvoetbal verdwenen steeds meer naar de achtergrond zijn. Dat moest dus weer terugkomen zodat mijn hobby weer mijn passie wordt maar wat zou betekenen dat de persberichten en het versturen van vragen voor het meewerken aan een rubriek definitief tot het verleden behoren of …..is er toch nog hoop, en kan ik rekenen op voldoende support en meer input…?