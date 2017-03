Je blijft het logisch vinden dat ouders ongerust zijn

Waar er nog steeds geschreeuwd wordt dat het spelen op rubbergranulaatkorrels absoluut veilig is zijn er echter nog steeds verontruste ouders die daar anders over denken. Zo volg ik de poll die de voetbalvereniging TLC, www.vvtlc.nl op zijn site heeft staan met veel belangstelling en het blijkt dat de verdeeldheid onder ouders groot is. Iets wat vast niet alleen bij TLC het geval zal zijn want dit weekend sprak ik een aantal, dat dolgelukkig zijn dan het rubbergranulaat niet als een donkere wolk boven hun club hangt. Want zo verzuchtte een clubbestuurder maandag nog, ik word weliswaar schijtziek van dat gedoe rond het wel of niet veilig zijn van rubbergranulaat maar ik heb ook de asbestproblematiek in mijn hoofd. Daar was ook niets mee aan de hand tot deuitbrak. Binnen alle verenigingen heerst er onder ouders absoluut verdeeldheid over of zijn of haar kind wel of niet op kunstgras mag spelen en wat door het platform verontruste ouders in onderstaand artikel wordt genoemd. Ouders die een beroep doen op bestuurders in hun strijd om hun kinderen op een veilige ondergrond te laten spelen. Bestuurders van verenigingen waar ik van hoop dat ook zijn via een poll binnen de eigen vereniging durven kijken wat de mening van de ouders van hun jeugdleden is...Logisch ouders hier ongerust over zijnBijna alle gemeenten hebben hun standpunt inzage de rubbergranulaatkorrels gebaseerd op het onderzoek van het RIVM en de conclusies die de grote partijen (o.a. VSG, KNVB) daaruit getrokken hebben. Kunstgras is veilig! En toch beproeven we bij veel verenigingen die we gesproken hebben of die ons hebben geïnformeerd dat ze het er maar moeilijk mee hebben. Niet alleen omdat ze veel tijd kwijt zijn om het primaire proces voetbal wekelijks aan te sturen maar gewoon ook omdat bestuursleden de uitzendingen van Zembla hebben gezien en (voor een deel) meegaan in de twijfels die er helaas nog steeds zijn. Wil jij als bestuur op je geweten hebben dat er beslissingen zijn genomen op basis van onjuiste of onvolledige informatie? Dat er over tien / twintig jaar toch veel sporters ziek zijn geraakt. Dit gevoel zit vele bestuurders niet lekker. En al helemaal niet als veel mensen hun verontrusting hebben uitgesproken naar het bestuur.We raden verenigingen aan om te polsen hoe het nu exact zit binnen je vereniging? Houdt rekening met de mensen die verontrust zijn. Veel teams zullen (wellicht) aangeven dat ze geen problemen hebben op de korrels te voetballen maar in elk team zitten twijfelaars. En misschien zijn er wel teams die helemaal niet op kunstgras willen spelen! Inventariseer dit en geef in ieder geval het signaal af naar gemeente en KNVB dat er sprake is van enige vorm tot grote ongerustheid. Gokken dat het waarschijnlijk wel goed zit met de korrels of gokken dat het wel overwaait is natuurlijk een vorm van zwak besturen.Ga het gesprek aan met de verontruste ouders en kijk wat je voor elkaar kan betekenen. Negeren, wat helaas regelmatig is voorgekomen, is erg frustrerend voor verontruste ouders. Je kunt beter nu de discussie (nogmaals) voeren en aansturen dat er meer onderzocht moet worden om seinen definitief op groen te zetten dan apathisch afwachten wat er van hogerhand wordt voorgeschreven. En zolang er nog zoveel twijfels zijn? De seinen om oranje! Dus sporten onder bepaalde beschermende voorwaarden! Of anders de seinen wellicht op rood! Als bestuur kan je richting de eigen gemeente ook vragen stellen over het rapport van het RIVM.