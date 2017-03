Een pilot die in het 'water' viel

Op 18 februari stond er op de velden van de voetbalvereniging Kloosterburen een pilot gepland die geïnteresseerden een beeld moest geven over de plannen die de KNVB heeft met het pupillenvoetbal. Plannen om bij de jongste jeugd wedstrijdjes van 4:4 en 2:2 te gaan spelen. Als criticaster van het spelen van wedstrijden in een samenstelling van 4:4 en 2:2 was ik uitgenodigd om de wedstrijdjes te bekijken om vervolgens een oordeel te geven.In het inmiddelsachter ons liggend weekend, een week na de pilot, werd ik er op geattendeerd dat ik op Puurvoetbalonline geen aandacht aan de pilot in Kloosterburen had besteed. Iets wat gezien de link http://www.puurvoetbalonline.nl/columns/11317-door-het-doordrammen-van-knvb-komen-kleinere-clubs-steeds-meer-in-de-problemen.html niet helemaal de waarheid was. Maar inderdaad veel aandacht besteedde ik er niet aan omdat datgene waar ik voor naar Kloosterburen was gekomen niet op het programma stond. De spelvormen 4:4 en 2:2 gingen niet door omdat er onvoldoende belangstelling voor was en het bij de spelvormen 6:6 en 8:8 bleef. Wat ik bij het 6:6 zag was dat de beteren het meeste aan de bal waren en de mindere goden er verloren bijliepen. Iets wat we allemaal kennen uit het huidige jeugdvoetbal. Bij de jongere jeugd binnen kleine verenigingen maken de betere voetballers/voetbalsters de dienst uit en kijkt de rest vaak toe. Jammer? Ja, natuurlijk is dat jammer maar wel de realiteit. Bij een kleine vereniging valt er weinig te selecteren en ben je, zoals ik die zaterdag hoorde, in de nieuwe plannen van de KNVB mooi klaar wanneer je bijvoorbeeld tien O-7 spelertjes hebt. Dan heb je namelijk geen twee teams voor 4:4 werd er gezegd. Dat klopt want de zaterdag dat alles en iedereen van een team op het voetbalveld aanwezig is even onwaarschijnlijk als dat het er bij de FIFA en UEFA ooit nog een keer weer eerlijk aan toe zal gaan. Kortom voor datgene waar ik voor kwam was geen animo binnen de vijf verenigingen die op 18 februari in Kloosterburen aanwezig waren. Wat ik proefde was dat die animo er ook niet echt gaat komen en dat zal toch niet alleen gelden voor de verenigingen in De Marne.Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet alleen baalde dat het 4:4 en 2:2 niet doorging omdat er voor ook andere activieiten op het programma hadden kunnen staan. Ik vond het echter ook jammer omdat er twee KNVB-medewerkers aanwezig waren die wel enthousiast waren over de plannen die men in Zeist had bedacht. Misschien wel logisch ook want wanneer je als plaatselijke bakker je eigen voor consumptie bestemde brood bij de Gele Olifant haalt doe je ook iets niet goed. Dan weet je dat je de tent wel kunt sluiten en wat ook voor een medewerker van de KNVB geldt. De plannen van je ‘baas’ niet promoten is niet handig. Maar ik had graag hun mening gehoord over het 4:4 en 2:2 ‘spektakel’ wat ons als Nederland weer terug aan de wereldtop gaat brengen. Althans dat staat allemaal in het bekende plan ‘winnaars van morgen’.Zo werd het zaterdag 18 februari bij een kort bezoek aan Kloosterburen waar ik helaas maar weinig positiefs hoorde over de aanstaande plannen van de KNVB. En dat was absoluut niet omdat ik ze niet wilde horen. Dat was puur en alleen omdat men binnen de helaas wat kleinere voetbalverenigingen in gemeente De Marne niets ziet in de aanstaande veranderingen die, zo viel ook te beluisteren, door de KNVB 'gewoon’ worden ingevoerd.