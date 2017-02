De top 10 van ‘foute’ dingen in het amateurvoetbal

In een periode waarin het veel gaat of een kunstgrasveld met rubberen korrels nu wel of niet veilig is kwamen er vanuit diverse hoeken van voetballand wonderland voorbeelden binnen van zaken waar velen ook hun vraagtekens bij zetten. Meerdere aandachtspunten wat betreft de veiligheid binnen en buiten de lijnen. Aandachtspunten wat er voor zorgde dat ik heel snel tot een top 10 van ‘foute’ dingen kwam. Een top 10 van aandachtspunten waaruit blijkt dat het op grote schaal qua veiligheid en gezondheid een rommeltje is.Ouders langs de lijn die het vuurtje tijdens jeugdwedstrijden opstoken en wat voor escalaties zorgt, staat in deze top 10 op de eerste plaats omdat het nog met regelmaat gebeurt dat Boze vaders even voor ‘Badr Hari of ‘Rico Verhoeven’ willen spelen en niet zelden een scheidsrechter bij een jeugdduel als boksbal gebruiken. Dat is natuurlijk het meest foute wat je als kind kunt en wilt meemaken en er soms voor zorgt dat er een snel einde aan een voetbalcarrière komt.Ouders die het niet nodig vinden dat hun kinderen zich na een training of wedstrijd op de club douchen. Ouders die het dus gewoon toestaan dat hun kroost met een bezweet lichaam wat door dorp of stad lopen te parlevinken.Jeugdtrainers die alleen maar willen winnen maar vergeten dat ze als opleiders bezig zijn. Een gegeven wat zorgt voor onvrede want vooral bij de kleinere clubs is in een spannend duel de mindere voetballer vaak de ‘sjaak’. Die staat dan net even wat langer in de wissel dan wanneer zijn ploeg met bijvoorbeeld 8-0 aan de leiding gaat. Want de ‘resultaat –coach bouwt wel een zekerheidje in.Wat we tijdens een paar pilots richting de nieuwe plannen binnen het jeugdvoetbal al zagen. Losse verplaatsbaredoeltjes bij het 6:6. Waar de goaltjes bij 7:7 op een half veld nog vastgezet kunnen worden is dat bij afmetingen voor 6:6, en laat staanwat minder goed mogelijk of misschien wel onmogelijk.Slecht of verkeerd onderhouden velden. In het voorjaar gaan we het weer beleven. Dan worden de velden weer met zand bestrooid of wordt er een zootje kunstmest opgegooid. Verder wordt er weinig aan gedaan want een egaal natuurgrasveld in het voorjaar is bijna een utopie. Dat zorgt voor situaties dat er duels gespeeld worden op een stuk bouwland waar de direct verantwoordelijken, lees gemeenten, zich kapot voor moeten schamen. Er is toch ook geen woningbouwvereniging die een huis verhuurt waar het dak volgend jaar van geplaatst wordt.Vieze kleedkamers. We hebben het allemaal als voetballer/leider wel een keer meegemaakt dat je ergens kwam en het in de kleedkamer een grote teringzooi was om dat een team wat eerder van de kleedkamer gebruik mocht maken het nodig vond om er een dikke bende van te maken omdat leiders vaak afwezig bij het omkleden van hun teamsOngezond voedsel in de kantine is ook een aandachtspunt wat ik binnen kreeg. Allemaal hebben we misschien wel eens een gehaktbal gegeten waar je van dacht dit is geen toffe bal. Of een tosti waar je van dacht, dit is geen tosti zoals ze thuis klaargemaakt worden. Kortom, ongezond voedsel is iets wat veelvuldig in kantines aangeboden wordt.Wat we ook niet mogen vergeten is de wijze waarop er soms thee wordt aangeboden. Dunne plastic bekertjes met gloeiend hete thee die voor enorme brandblaren kunnen zorgen bij het elkaar per ongeluk aanstoten en waarbij de gevolgen niet te overzien kunnen zijn: Het soms onaanvaardbaar rijgedrag van ouders/begeleiders bij uitduels. Ooit zei een trainer, ik ben iedere keer weer blij wanneer we allemaal weer heelhuids binnen zijn want je moet er niet aan denken dat er binnen je team iets gebeurd. Je leest of hoort weleens dat het rijden naar of vooral terug van een duel weleens ingevuld wordt op een wijze die je niet moet willen als leider/ouder.Het spelen op kunstgras. Los van alle rapporten en reportages en artikelen in de kranten velen hebben er nog steeds geen vertrouwen in. Die zijn nog niet voldoende overtuigd van het volledig zijn van het kunstgras.Dit zijn tien punten waarbij het gaat over wat er allemaal aan de hand kan zijn binnen of buiten de lijnen van een voetbalduel. Aandachtspunten die mijn richting opkwamen n.a.v. een discussie over of de rubberkorrels bestaande uit 20.000 afgetrapte autobanden nu wel of niet veilig zijn. Ik weet het niet en dat geldt voor velen die dat nog steeds niet weten. Voor mij als vader van twee niet voetballende meiden is dat gelukkig ook geen thema maar wat voor andere ouders anders is. Maar voor die ouders hoop ik ook dat er van de vele punten die hier boven staan vermeld iets gebeurt. Precies eender dan dat verenigingen kijken naar wat er in de kantines verkocht wordt en op welke temperatuur de thee aangeboden wordt. En het douchen kan, nadat er in een Europees rapport staat geschreven dat de korrels veilig zijn maar er wel aangeraden wordt om te douchen, misschien maar beter verplicht gesteld moeten worden dat men gaat douchen. En daarnaast moeten ouders langs de lijn ook stoppen met ‘Badr en Rico’ spelen. Want wanneer we nu roepen dat de korrels veilig zijn verwacht ik dat we de rest van de onveilige situaties ook wel onder controle kunnen krijgen….