Mijn weekend-moment: Colberts, nieuwe trainingspakken en 'rollende tassen'

Bijna bij ieder duel waar ik voor de Ommelander Courant aanwezig ben gebeurt wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets met humor, iets speciaals of waar ik met veel bewondering en respect naar kijk.Zaterdag was ik op bezoek in Middelstum voor het duel Middelstum-Be Quick. Bij aankomst op het sportcomplex zag ik al wat bekenden rondlopen waar sommigen er voor mijn gevoel wat luchtig gekleed bijliepen. De gevoelstemperatuur lag niet veel boven nul maar er waren er die gestoken in een mooi colbert het sportcomplex op kwamen denderen. Een colbert dat toebehoorde aan de spelers van Middelstum 4 dat vorig seizoen wel kampioen werd maar, zo hoorde ik in de wandelgangen, op verzoek niet promoveerde. Bij colbertjes gedragen door lagere elftallen moet ik altijd terugdenken aan toen ik nog voetbalde en we in Eenrum ooit een team op bezoek kregen dat ook in colbert kwam. Daaronder droegen de mannen een spijkerbroek, maar in de meeste gevallen iets wat daar op leek. De ‘colberts’ stonden bovenaan maar gingen mooi met een nederlaag huiswaarts. Het colbert zorgde even voor wat extra motivatie richting een ploeg die wat hautain overkwam. Ik moet zeggen dat ik dat beeld niet had toen ik de mannen van Middelstum 4 even later in hun fonkelnieuwe trainingspakken naar buiten zag komen. Fonkelnieuwe trainingspakken aangeboden door twee sponsoren waar ik de namen niet van ga noemen. Maar ik moet zeggen, de trainingspakken waren mooi. Even later hoorde ik in de wandelgangen iets over ‘rollende tassen’. Rollende tassen die we kennen van de spelers in het betaald voetbal en arbiters in alle geledingen van onze volkssport nummer één. Rollende tassen waar ik om moet lachen want de grote van de ‘container’ komt vaak niet overeen met de inhoud. Want in de ‘rolkoffer’ van een betaald voetballer zit niet zoveel wanneer ik de verhalen mag geloven. Ik zeg met nadruk, als ik de verhalen mag geloven want voordat je het weet wordt je weer ter verantwoording geroepen omdat er volgens de ‘kenners’ meer meegaat dan we denken. Het ‘ toetreden’ van de rolkoffer zorgt er echter ook voor dat er weer een stukje charme uit het amateurvoetbal verdwijnt. Want wat is er nu mooier dan met je sporttas op het stuur van je fiets naar het sportveld rijden en wat met een ‘hutkoffer’ nog een hele crime gaat worden. Maar, zo bedacht ik mij, de rollende tas zal wel een grap zijn want anders moeten de spelers van Middelstum 4 ook nog op zoek zijn naar een sponsor voor een trekhaak aan hun fiets om zo de volgende ‘rode lap’ voor menig opponent te kunnen vervoeren.