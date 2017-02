Door het doordrammen van KNVB komen kleinere clubs steeds meer in de problemen.

Het bovenstaande is een klein stukje wat ik las in een artikel in de Leeuwarder Courant. Een artikel waarin Jan Dirk van der Zee aan het woord kwam. Jan Dirk sprak als directeur amateurvoetbal deze wijze woorden. Woorden waarbij ik mij afvroeg of Jan Dirk misschien voor aanvang van het gesprek even te diep in het glaasje had gekeken. De KNVB luidt de noodklok roept Jan Dirk. Een noodklok die de kleinere clubs al veel langer roepen en nu helemaal met de aankomende ‘vernieuwingen’ richting ons voetbal. Mooi man, plannen als winnaars van morgen, overmorgen en over-overmorgen. Allemaal prachtig maar ondertussen plaatst de kampioen van Nederland zich na het volgend seizoen niet meer rechtstreeks voor de Champions League. Maar geen paniek, het gaat helemaal goed komen met het voetbal in Nederland. Zo was ik zaterdagmorgen te gast in Kloosterburen waar een pilot werd georganiseerd om te kijken of de nieuwe opzet van het pupillenvoetbal wat moois zou opleveren. Ik was benieuwd naar het vier tegen vier gebeuren en had me voorgenomen niet te kritisch te zijn. Helaas, dat waar ik voor naar Kloosterburen was gekomen ging niet door. De vijf wat kleinere clubs zagen geen kans om voor het vier tegen vier voldoende teams te mobiliseren. Met 7 spelers in dezelfde leeftijdscategorie is dan 6 tegen 6 handiger want dan heb je geen drie maar eentje die in de wissel staat. Maar voor 6 tegen 6 of weet ik veel kwam ik niet want dat was, en wat vaker het geval is, twee van iedere ploeg voetballen en de rest staat er bij en kijkt er na.



Maar de KNVB luidt de noodklok maar ondertussen jagen zei de clubs op extra kosten, moeten vrijwilligers nog meer doen en, dat is nog het ergste, verliest het jeugdvoetbal zijn charme. Weg is het keepertje met een te groot shirt en grote keeperhandschoenen, weg is een team van spelers van onder de tien dat geen kampioen kan worden en weg is het plezier van de voetballiefhebber die naar een jeugdduel voor 7 of 8 jarigen komt kijken. Want dat is wat ik dacht toen ik rond half elf naar mijn dochter Saskia reed die zaterdag 25 jaar is geworden. Bij toeval vond ik enkele weken haar sporttas van vijftien jaar geleden terug. Dat was een periode toen Sas nog voetbalde en ik besloot de tas als ‘cadeautje’ in te pakken. Bij het uitpakken kwamen al de mooiere herinneringen boven uit een periode dat er 7 tegen7 werd gespeeld en er een kampioenschap of toernooiwinst te verdienen was. Iets wat als we Jan Dirk en zijn kornuiten mogen geloven allemaal anders moet om ons weer aan de top van mondiale voetbal te brengen. Beste Jan Dirk, je praat over een noodklok maar je hebt geen idee wat er bij kleinere clubs leeft en je huilt met het winnaarsplan van morgen mee. Maar ik zou denken, ga eens bij de kleinere clubs op bezoek en kijk wat daar ‘uitgespookt’ moet worden om jullie idiote plannen uit te voeren. Want ik heb zaterdag weinig tot geen positieve geluiden gehoord.

Ouders of kinderen verplichten tot vrijwilligerswerk, veel voetbalclubs beginnen er niet aan. Al blijft het moeilijk de touwtjes financieel aan elkaar te knopen. Tweederde van de amateurvoetbalclubs heeft organisatorisch en financieel moeite om het hoofd boven water te houden. De KNVB luidt de noodklok in Den Haag. Volgens Jan Dirk van der Zee, de uit Gorredijk afkomstige directeur amateurvoetbal bij de KNVB, slagen naar schatting twee op de drie clubs er zonder ruimhartige vergoeding niet in om vrijwilligers aan zich te binden. Ook bestuursleden aanstellen is lastig. Ondertussen stijgen de kosten van hun accommodatie, lopen sponsorinkomsten terug en bezwijken bestuurders onder knellende regels.