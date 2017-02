Een tackle met gestrekt been is in dit geval toelaatbaar

Gisteravond laat werd mij onderstaande link nog doorgestuurd. Een link waar ik wel blij van werd. Na de tweede aflevering van Zembla over rubberkorrels op kunstgras gaan steeds meer mensen twijfelen of spelen op kunstgras, bestrooit met 20.000 autobanden, wel zo gezond is.De link http://www.ad.nl/binnenland/ advocaten-dreigen-met- rechtszaak-over-rubberkorrels- in-kunstgras~a6a02316/ klinkt mij als tegenstander van het bespelen van kunstgras waar niet van bekend is of het veilig is richting de gezondheid van de bespelers als muziek in de oren. Eindelijk wordt er serieus actie ondernomen als ik het artikel mag geloven. Bij twijfel niet inhalen werd mij vroeger geleerd toen ik mijn eerste rijlessen kreeg. Zeker weten dat je de juiste beslissing neemt. Iets wat in mijn ogen ook geldt voor wat er nu gaande is rond de kunstgrasvelden in Nederland. Het is toch verdorie toch een simpel verhaal. Alle velden in Nederland die zijn bestrooid met versleten autobanden moeten onderzocht worden. En niet via een steekproef. Gewoon alles. De RIVM-baas heb ik, en meerdere, zien schutteren en stotteren als een klein kind dat zijn eerste proefwerk moet maken. Ze kwam niet echt overtuigend over en dat is nog zacht uitgedrukt. Een advocatenkantoor in Amersfoort dreigt nu met een rechtszaak en dat zorgt natuurlijk voor reuring in de tent. Reuring wat er ook moet komen want het moet stoppen dat de RIVM blind door de overheid gevolgd wordt die op zijn beurt weer volgers heeft binnen diverse voetbalverenigingen. Voetbalverenigingen waar er van zijn die blind het advies van het RIVM volgen en vrolijk weer een nieuwe partij van 20.000 afgereden autobanden op hun kunstgrasveld gooien. Binnen de voetbalwereld zijn er ondertussen al een paar, dat hun jeugd niet op kunstgras laten spelen. Persoonlijk vind ik dat een terechte beslissing. Wanneer je kind op een bult met afval aan het spelen is haal je hem er namelijk ogenblikkelijk af. Dan wacht je niet tot een ambtenaar zegt dat de berg afval geen gevaarlijke stoffen bevat. Dan is het ook, bij twijfel niet inhalen.Daarom snap ik veel verontruste ouders, en ook grootouders, heel erg goed. Die hebben grote twijfel richting de kunstgrasvelden in Nederland. De tweede aflevering van Zembla liet aan duidelijk niets te wensen over. In tegenstelling tot de RIVM-dame wisten de wetenschappers hun verhaal namelijk wel goed te onderbouwen. Daarom ben ik blij met het dreigement uit Amersfoort. Want waar een overheid, bandenindustrie, RIVM en KNVB onder een hoedje spelen is wat mij betreft een tackle met gestrekt been toelaatbaar.