k hoop dat mijn kleinzoon Morris onder veilige omstandigheden kan voetballen…

Het CL-voetbal even laten voor wat het is kost mij normaal al geen moeite maar woensdagavond had ik er helemaal geen moeite mee omdat er op Nederland 2 een uitzending van Zembla geprogrammeerd stond. Een uitzending over het rubbergranulaat op de kunstgrasvelden in Nederland en wat volgens het RIVM volledig veilig is.Gisteravond was ik door ‘externe’ omstandigheden niet helemaal bij de les waardoor ik vanmorgen nog een keer naar Zembla keek. Na deze tweede keer kon ik maar een conclusie trekken en dat is dat iedereen flink voor de gek is gehouden door het RIVM onder leiding van mevr. Van Schie. Een mevr. Van Schie die alleen maar stond te schutteren over de resultaten van het RIVM en alleen maar de bandenindustrie verdedigde die over de rug van sportende mensen, lees jeugd, de bandenindustrie wil toestaan om op een goedkope manier van zijn autobanden af te komen.Na vanmorgen de aflevering voor de tweede keer te hebben gezien wist ik het zeker, dit zaakje stinkt letterlijk en figuurlijk. Een onderzoek wat er door is gerost gaat even bepalen wat wel en niet veilig is. En uit alles bleek dat niet alle kunstgrasvelden veilig zijn. Degene die dat beweert heeft jarenlang onder een hunebed gewoond. Niemand kan mij wijsmaken dat de wetenschappers die aan het woord kwamen alleen maar onzin verkopen. Dat zullen ze echt niet doen. Daarnaast de mannen die aan het woord kwamen stukken overtuigender over dan mevr. Van Schie die, al schuivend op haar stoel van woord naar woord stotterde.Een van de hoogleraren/wetenschappers was heel duidelijk, ik zou mijn kleinzoon op dit moment niet op kunstgras laten spelen. Sinds gisteren kan ik ook zeggen dat ik in het trotse ‘bezit’ ben van een kleizoon. Een kleinzoon waar er een paar miljoen van zijn in Nederland. Van die miljoenen zijn er duizenden die voetballen. Iets, en het zou gek klinken wanneer ik dat niet zou zeggen, waar ik van hoop dat Morris dat later ook gaat doen. Maar net als alle andere opa’s hoop ik dat dit dan wel op een veilige en gezonde ondergrond gebeurt. Want anders ga ik hem toch echt adviseren om voor een andere sport/hobby te gaan kiezen. Iets wat Thomas en Krista hem ook zullen adviseren. Iets wat ik mij ook kan voorstellen bij de ouders en opa’s van nu. Die gaan misschien ook wel een advies geven van, kies maar wat anders. Een vaag rapport over het wel of niet schadelijk zijn van een kunstgrasveld gekoppeld aan dwaze plannen richting het jeugdvoetbal lokken niet uit om lid van de KNVB te blijven. Want dat ben je als voetballer of voetbalster, lid van de KNVB die niet aan je gezondheid denkt en je als jeugdig lid ook nog eens de kans om kampioen te worden ontneemt.De KNVB ‘huppelt’ liever vrolijk achter de RIVM en overheid aan i.p.v. aan zijn leden te denken. Zeist denkt alleen maar aan het ‘pleasen’ van de bandenindustrie die er wel wat voor over heeft om zijn banden te kunnen slijten. Want dat is wat je duidelijk hoort wanneer je alles goed in je opneemt. Hier wordt op hoog niveau een smerig spelletje gespeeld en die je niet vreemd voorkomt wanneer je eens wat verder leest dan je neus lang is. Er zijn mensen die Zembla als een paniekzaaier zien en dat mag. Ik, en met mij velen, niet en daarom ben ik blij dat het nog een aantal jaren zal duren voor Morris misschien wel zijn eerste stapjes op een voetbalveld gaat zetten. Een voetbalveld waar ik van hoop dat het niet schadelijk voor zijn gezondheid is want anders heb ik liever dat hij voor een andere sport kiest.