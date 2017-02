Pupillenvoetbal: Achter de horizon ligt geen kampioenschap meer klaar ..

Voor zaterdag 18 februari ben ik uitgenodigd om een pilot m.b.t. de revolutie binnen het jeugdvoetbal bij te wonen. Een pilot dat zal plaatsvinden op de velden van de voetbalvereniging Kloosterburen en waar de vijf verenigingen uit de gemeente De Marne aan zullen meewerken.Dat ik ben uitgenodigd heeft niets te maken met mijn activiteiten voor welke krant of website dan ook maar is puur omdat ik op Puurvoetbalonline al diverse keren heb geschreven dat ik de plannen van de KNVB, om het pupillenvoetbal op de schop te nemen niet echt als een tof plan zie. Maar ik ben in deze geen partij omdat ik niet als bestuurder/trainer of leider in het jeugdvoetbal actief ben. Ik werd dus uitgenodigd omdat ik een criticaster ben en waar iemand van vond dat ik dan moest komen kijken om eventueel mijn mening te kunnen bijstellen.Ik zal daarom zaterdagmorgen naar Kloosterburen reizen om met eigen ogen deze pilot bij de jongste jeugd te zien maar waar ik door onderstaand bericht met nog meer sceptisch tegen aan kijk. ‘Ik ga dus zaterdagmorgen naar een pilot in het jeugdvoetbal kijken waarbij, althans dat denk ik, eerst aan de leiders, en misschien ook aan de voetballertjes, wordt uitgelegd dat ze tot hun 10e jaar geen kampioen meer kunnen worden. Ook al zijn ze de beste in hun competitie, ze mogen zich geen kampioen noemen.Toen ik dat ‘ nieuws’ las moest ik terugdenken aan mijn eigen jeugd. Een periode waarin ik op 7-jarige leeftijd begon met voetballen op een groot veld. Gewoon elf tegen elf en met uiteraard twee keepers. Voetballen zoals het hoort en waar niemand een probleem van maakte. Nu moeten kinderen vooral plezier hebben lees ik overal en denk daar het mijne van. Denken die bureaucraten in Zeist, of waar dan ook in ons land, echt dat wij met tegenzin naar een voetbalveld gingen. We voetbalden tot we omvielen van vermoeidheid en de volgende dag waren we er weer. Ik durf, en dat zullen er meer zijn, te beweren dat ik samen met mijn beide broers in mijn jeugd duizenden uren op een voetbalveld heb doorgebracht. Uren die zorgden voor het nodige plezier en soms wat minder wanneer we het oneens waren over of een schot de lijn wel of niet was gepasseerd was.Datzelfde plezier hadden we ook in de wedstrijden die we speelden in de diverse competities en die we echt niet ieder jaar als kampioen beëindigden. Natuurlijk gebeurde dat niet en daarom was het prachtig wanneer dat wel een keer gebeurde. Kampioen worden wat is dat mooi en wat is dat genieten. Op dit moment staan de kranten vol over de titelstrijd tussen de grote drie in Nederland en lullen de praatprogramma’s zich suf. Want in titelstrijd op welk niveau is het toetje op de taart.Op,kwamen uiteraard reacties. Reacties die er op neer kwamen dat de KNVB zich weer eens figuurlijk in zijn broek had gescheten. Vertel kinderen tussen 7 en 10 jaar maar dat ze bij het hockey of basketbal wel maar bij het voetballen geen kampioen kunnen worden. Zeker weten dat er zijn die zeggen, mag ik wel op basketbal of hockey. Want kampioen worden, zo weet iedereen die gesport heeft, zijn de krenten in de pap maar wat ze binnen een ‘doordrambond’ niet willen begrijpen.