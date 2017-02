Weg met die ‘klote’ scheendekkers wanneer je hoofdletsel niet serieus neemt

Op het artikel http://ap.lc/8Z2Kl , wat gaat over een voetbalvereniging die de keepers t/m 12 jaar verplicht om met een helm te spelen, kwamen een aantal reacties. Maar de reactie van Martine, die evenveel verstand van voetbal heeft dan ik van haar passie www.gewoonmartine.nl , was er een die mij tot nadenken stemde en eens te meer aangaf dat de KNVB het keepersvak niet serieus neemt.In 1999 werd het gebruik van scheenbeschermers in het amateurvoetbal verplicht gesteld. Vanaf september van dat jaar werd er toen gecontroleerd of de spelers zich aan deze maatregel hielden. Een maatregel die er voor zorgde dat alles en iedereen die voetbalde die voor sommige voetballers ‘klotedingen’ voor moest hebben. In het betaald voetbal waren er voldoende spelers die niets met ‘scheendekkers’ hadden zoals Willem van Hanegem, Soren Lerby en in het buitenland was de Italiaan Mario Corso een felle tegenstander van het dragen van scheenbeschermers. Ook in het amateurvoetbal waren er spelers die niets hadden met scheenbeschermers. Bij Eenrum waren Wim Nubé en Ard Torrenga meer fan van de kousen naar beneden en ook de voor Stedum voetballende Siebrand Dijkema voetbalt met scheenbeschermers die minuscuul klein zijn. Maar sinds 1999 is het dragen van scheenbeschermers dus verplicht want de scheendekkers dienen als preventie voor eventueel blessureleed. Een prima initiatief zou je dan denken waar je echter anders tegenaan kijkt wanneer je de volgende tekst leest:Dit is echt een keuze van de clubs roept woordvoerster Maruschka van Soest en uit haar woorden blijkt dus weer dat de bond het keepersvak niet meer serieus neemt. In de top van de KNVB lopen met Van Breukelen, Hoek en Grim drie keepers rond. Maar dit trio kan de rest er dus niet van overtuigen dat wanneer je scheenbeschermers verplicht stelt je ook richting hoofdbescherming wat moet doen. Maar laten we eerlijk zijn, wat moeten verwachten van een bond die het keepersvak, door het invoeren van de nieuwe spelvormen binnen het pupillenvoetbal, toch al niet meer serieus neemt want in wat nu nog F-junioren zijn komen als het aan de KNVB ligt geen keepers meer voor.Daarom verbaasd het antwoord uit Zeist over de vraag of de bond het plan om keepers met hoofdbescherming te laten spelen ging promoten ook niet. ‘Dit is echt een keuze van de clubs.” Een antwoord waar ik dan van denk, schaf dan die idiote regel van het verplicht dragen van scheendekkers dan ook maar af wanneer je zo lekker bijdehand met eventueel hoofdletsel omspringt.