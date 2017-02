Mijn weekend-moment: Sjaak Swart kan aan veel clubiconen een voorbeeld nemen

Bijna bij ieder duel waar ik voor de Ommelander Courant aanwezig ben gebeurt wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets met humor, iets speciaals of waar ik met veel bewondering en respect naar kijk en wat ook in het achter ons liggend weekend niet anders was.Clubiconen heb je bij iedere club. Of dat nu De Fivel, Middelstum, Eenrum, Kloosterburen, Noordwolde of Zeester is, al deze verenigingen hebben personen die je direct associeert met hun club. Iets wat zaterdag niet anders was. Want rond het veld van Zeester, waar ik aanwezig was voor het duel Zeester-Velocitas, liepen er een aantal rond wat in mijn ogen iconen zijn. Henny Zwart, Jenne Mollema, Mans Romeijn, Bert Buikema en Jan ‘Bienzen’ Rienks. Clubiconen die allemaal op verschillende wijze met Zeester geassocieerd kunnen worden. Clubiconen, zoals Tonny van Leeuwen bij GVAV en Martin Koeman en Piet Fransen dat bij GVAV en FC Groningen waren. Clubiconen zoals Epi Drost en Eddy Achterberg, dat waren bij FC Twente. Iets wat ook geldt voor Jan Boskamp, het vleesgeworden boegbeeld van Feyenoord. Voor Jan geldt, Jantje lacht wanneer zijn club wint en Jan huilt wanneer Feyenoord verliest. Dat is oprecht mooi de beleving van Boskamp die niet recht praat wat krom is maar zegt zoals het is. Ajax verloor vorig jaar op 24 maart zijn clubicoon toen Johan Cruyff overleed. Een groot verlies voor het Nederlands Voetbal maar zeker voor Ajax want die verloor de man die de club groot heeft gemaakt. Waar Cruyff over de hele wereld zijn club groot heeft gemaakt is er nu iemand, die door velen ook als een icoon wordt gezien, die de Amsterdammers aan het ‘ vernietigen’ is. Zaterdag plaatste ik als commentaar op de opmerking dat Sjaak Swart het advies aan Ziyech gaf om een gele kaart te pakken, zou het ook mogelijk zijn dat er bij Ajax iemand is die Sjaak zegt dat hij keer moet stoppen met van alles roepen.’ Een opmerking waar ik nog steeds achter sta omdat ik vind, en gelukkig mogen we van alles vinden in dit land, dat Sjaak een voorbeeld aan heel veel clubiconen kan nemen.Natuurlijk zijn ook clubiconen het niet overal mee eens wat er binnen ‘hun’ club gebeurt en dat is niet erg. Maar bij de als voetballer ook nog eens beperkte Sjaak Swart ligt dat anders. De oud-rechtsbuiten, die vond dat hij als 60-jarige nog prima in Ajax 1 paste, zorgt er in zijn eentje voor dat de populariteit van Ajax, die in Nederland al niet groot is wanneer ik alle verhalen mag geloven, nog verder afbrokkelt. Reken maar dat wanneer Ajax ooit nog een keer op de Vijverberg tegen De Graafschap in actie moet komen of op Spangen tegen Sparta de messen geslepen zullen zijn. En dat komt mede door Sjakie die na zijn carrière helemaal niets meer voor zijn club heeft gedaan behalve in Ajaxkleding met Freek de Jonge in het Vondelpark voetballen.Daar moest ik zaterdag aan denken toen ik in Zoutkamp een aantal clubiconen zag die nog altijd bij hun club betrokken ben. Allen op hun eigen wijze maar anders dan Sjaak. Die tettert alleen maar onzin rond en wat ik een echte clubicoon nooit zie doen. Natuurlijk geven ze, wanneer ze dat gevraagd wordt, hun mening. Maar ze roepen geen onzin waardoor alles en iedereen een antipathie tegen hun club heeft. Dat doet de oud-rechtsbuiten, die het nooit heeft kunnen verkroppen dat Johnny Rep als rechtsbuiten veel beter was en hem daarom uit het elftal speelde, nu juist wel en waardoor ik niet begrijp dat ze bij Ajax deze ‘clubicoon’ geen permanente radiostilte opleggen.