Benieuwd of Hans Nijland zijn stoere woorden waarmaakt

FC Groningen speelt zaterdag de elfde thuiswedstrijd van het seizoen. Voor de vierde keer is het aanvangstijdstip 20.45 uur. 'Een hartstikke ongelukkige tijd', zegt algemeen directeur Hans Nijland.RTV-Noord heeft een rubriek genaamd ‘lopend vuur’. In die rubriek liet men deze week de stelling los van 'Betaald voetbal hoort gewoon op zondagmiddag om half drie'. Dit naar aanleiding van de opmerking van Hans Nijland dat het aanvangstijdstip van 20.45 wat ongelukkig was. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het een wat vreemde opmerking vond van Nijland. De directeur van FC Groningen moet toch weten dat FOX en alleen maar FOX bepaald wat er in een voetbalweekend gebeurt. Die maakt de dienst uit waar de clubs de nodige eurootjes mee verdienen. Niets meer en niets minder. Natuurlijk speelt Groningen zijn duels graag om 14.30 uur maar wat waarschijnlijk voor iedereen geldt. Maar we weten ondertussen dat door de commercie, dat nooit meer zal gebeuren.Dit is een ongelukkige tijd voor kinderen en ouderen was een opmerking van Nijland. Dat klopt want om nog om 20.45 uur aan te schuiven in een stadion die de laatste maanden niet echt goed bezet is lokt niet echt. Wanneer je dan in een bijvoorbeeld kolkende Kuip zit is dat toch een ander verhaal. Om kwart voor negen beginnen betekent dat het ‘spektakel’ niet voor 22.30 uur is afgelopen. En inderdaad dat zal er voor zorgen dat veel ouders met kinderen en ook ouderen zullen afhaken. Iets wat ik wel begrijp. Ik ben wat dat betreft geen maatstaf omdat er tegenwoordig geen wedstrijd meer is waar ik tot na 22.30 uur voor de beeldbuis wil hangen. Een wonderschoon doelpunt van wie dan ook kan ik namelijk prima volgen want doordeweeks zend FOX alles nog eens dertig keer uit. Kortom een echte reden om ’ s avonds om kwart voor negen nog naar een stadion te gaan hebben velen niet.‘Als onze supporters zeggen: we willen maandagnacht om drie uur voetballen, dan gaan we om drie uur voetballen' was ook een opmerking van Nijland waarbij ik opeens aan bepaalde bewegingen van Bert Visser dacht. Iets met drinken enz. Want Nijland moet dat onder het genot van een borrel geroepen hebben. Het betaald voetbal is namelijk al jaren niet meer van de supporters maar van een Fox die de lakens uitdeelt en waar de BVO’s zich gewoon bij neerleggen. Niks, we vinden het vervelend voor onze supporters maar gewoon schijt hebben aan je trouwe aanhang. Zaterdag 4 februari komt Excelsior naar Groningen. De Kralingers brengen geen team in het veld waar je als voetballiefhebber het zweet van in je bilnaad loopt. Dat betekent dat er weer veel ‘groene jasjes’, lees stoeltjes, te zien zullen zijn in het Noordleasestadion. Lege stoeltjes omdat velen ongetwijfeld denken zoals steeds meer. Wanneer het niks is dan zap ik naar wat anders of ik besteed mijn zaterdagavond anders. Ik moest daarom lachen om de blabla van Nijland toen hij zei, we zullen er volgend seizoen nog meer bovenop zitten om te spelen op het tijdstip dat onze supporters het liefste hebben.'Want dit is de voorlopige tussenstand op lopend vuur: Betaald voetbal hoort gewoon op zondagmiddag om half drie. Eens 76.45% (1,944 stemmen), Oneens 23.55% (599 stemmen), Totaal aantal stemmen: 2,543. Duidelijker kan het dus niet zijn wat de supporters betreft en daarom ligt er voor Hans Nijland een schone taak weggelegd om richting de eigen aanhang zijn stoere woorden waar te maken,