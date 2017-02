Marco van Basten werd zondagmiddag in Bedum aan nog een plan geholpen

Bijna bij ieder duel waar ik voor de Ommelander Courant aanwezig ben gebeurt wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets met humor, iets speciaals of waar ik met veel bewondering en respect naar kijk en wat ook in het achter ons liggend weekend niet anders was.In het weekend dat al weer een aantal dagen achter ons ligt was ik twee keer in Bedum. Op de zaterdagochtend om SV Bedum O-13 in actie te zien tegen hun leeftijdsgenoten van DVC uit Appingedam en een dag later was ik er voor de Ommelander Courant voor een verslag van het duel SV Bedum- Froombosch. Ik ben altijd op tijd bij een wedstrijd aanwezig en dat was zondag niet anders. Rond 13.00 uur was het nog niet echt druk in Bedum. Zeg maar rustig, de aanwezigen buiten de selecties en stafleden waren op de vingers van een hand te tellen en dan hield je ook nog een paar over. Rond 14.00 uur waren er, exclusief de aanwezige pers, 11 toeschouwers wat rond 14.30 uur was opgelopen naar 22. Dit zijn geen aantallen waarbij verkeersregelaars gemobiliseerd moeten worden maar het excuus was snel gevonden. De kraker tussen Heerenveen en FC Groningen had waarschijnlijk velen aan de buis doen kluisteren en anders waren er vast wel weer beelden van een schaatswedstrijd om de ‘geen idee waar ze nu weer om schaatsen’- Cup. Kortom voldoende oorzaken die er voor zorgden dat het aantal bezoekers duidelijk onder het gemiddelde lag. Dat was helaas ook van toepassing op het duel want om in het jargon van René van der Gijp te spreken, behalve het eerste kwartier was het niet om aan te gluren. Wanneer enkele diehards al lopen te puffen en kreunen weet ik, dat het niet best is. Iets wat ik als keldervoetbalverslaggever overigens ook prima zelf kan ontdekken.Een ‘niet om aan te gluren’-pot wil wel eens voor een oubollige sfeer zorgen. Dan ontstaat er bij voetballers en oud-voetballers een melige sfeer waarbij zondagmiddag opeens de naam van Marco van Basten viel. Marco mag van FIFA-baas Gianni Infantino voor een aardige vergoeding allerlei plannen bedenken die het voetballen leuker moet maken. Plannen waar velen niet blij van worden maar dat geeft niet. Wanneer Marco en Gianni er maar in geloven komt alles goed. De plannen van Marco kregen er in Bedum opeens een plan mee. Een plan wat ook het amateurvoetbal leuker moet maken.Het zal rond de 68minuut zijn geweest dat iedereen wel een beetje klaar was met de wedstrijd. De 22 toeschouwers omdat ze zagen dat het zondagmiddag eerder 22 graden zou worden dan dat de gasten zouden scoren. De thuisploeg die op een 2-0 voorsprong stond en de bezoekers die wel in de gaten hadden dat ze met een redelijk kansloze missie bezig waren.En opeens was daar het plan waar we langs de lijn van vonden dat Marco dit moest omarmen. Het plan wat naar de bunker van de FIFA zou moeten gaan ging zo. Bij minder dan 25 toeschouwers moet de arbiter het recht hebben om, na overleg met de aanvoerders, na 70 minuten een einde aan wedstrijd te maken. Dit om niemand nog langer te plagen met iets waar niemand nog plezier aan beleeft. Een vreemd plan? Langs de lijn in Bedum kwamen we tot de conclusie dat dit plan moeiteloos passte tussen de plannen van Marco waar we zondagmiddag wel even om gelachen hebben.