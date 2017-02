Natuurlijk was het op zaterdag onverantwoord om op natuurgras te spelen.

Dit weekend werd er in het amateurvoetbal op zeer bescheiden schaal gevoetbald. Waar er werd gevoetbald gebeurde dat op kunstgras of, en dat was zeker op zaterdag van toepassing, op natuurgrasveld waar dat eigenlijk onverantwoord op was.Al snel had ik zaterdagmorgen in de gaten dat het duel in Zandeweer tussen ZEC en Stedum niet gespeeld zou worden. Bij aankomst in Bedum, waar het duel SV Bedum 0-13 tegen hun leeftijdsgenootjes van DVC uit Appingedam op het programma stond, waren de velden die bedekt waren met natuurgras namelijk nog even hard als het ijs op de ijsbaan van het pittoreske Ezinge. Een beeld wat er voor zorgde dat ik niet verrast was door het bericht uit Zandeweer dat het niet gevoetbald zou worden. Een paar uur later ging de reis naar Groningen waar FC LEO op een van de velden van West-End in actie moest komen tegen Lycurgus. Een kunstgrasmat werd de ondergrond want het hoofveld van Lycurgus was nog wat aan de harde kant. Zeg maar gerust, je kon er bijna een spijker op kapot slaan.Rond 14. 45 uur was daar even het eerste ‘scrollmoment’ op live-uitslagen en tot verbazing van enkele aanwezigen werd er niet alleen op kunstgras maar ook op natuurgras gevoetbald. Iets waar de voetbalkenners zich niets bij konden voorstellen omdat het op dat moment ook nog eens dooide. Dooi richting een hard bevroren veld zorgt dat de bovenlaag zo zacht wordt als boter wat al wat langer buiten de koelkast staat.Maar het was toch echt zo, er waren een paar personen die het wel verantwoord vonden dat er op gewoon gras gespeeld werd. Dit terwijl op veel plaatsen de ijsbanen nog open waren. Een vage actie mag je dat noemen en wat ook geldt voor de arbiter die moet weten dat de veiligheid van de spelers te allen tijde leidend moet zijn. Iets wat zaterdagmiddag op een natuurgrasveld de waarheid niet kon zijn.Het bespelen van een boterzachte bovenlaag met een harde ondergrond zorgt, zo weet ik van mijn vader die een aantal jaren consul is geweest, is niet bevorderlijk voor de grasmat en waar je weken/maanden hinder van kan ondervinden. Dat gaat namelijk zorgen voor een veld waar je binnenkort aardappels op kunt poten maar waar voetballen wat lastig op gaat worden.Al snel wordt er dan naar de gemeente gewezen die voor het repareren van het veld moet zorgen. Een verwijzing die soms dus onterecht genoemd mag worden. Op zondag waren de velden al wat beter en gingen er al wat meer duels door op de noordelijke voetbalvelden waar men geen gebruik kan maken van kunstgras. Dat is alleen maar mooi want dat wil de bond graag. Wat er gespeeld kan worden is maar gespeeld want wanneer de weersomstandigheden wat beter worden moet het voetballen klaar zijn. Maar als consul, en ook als scheidsrechter, heb je maar een belang en dat is of de veiligheid van de spelers gegarandeerd is. En dat was zeker zaterdag absoluut niet het geval.