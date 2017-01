De dag ‘ after the night before’ de mooiste van het jaar.

De day ‘ after the night before’ zie ik al jaren als een mooie dag. De dag na mijn verjaardag zorgt namelijk dat op de Peperweg voetbalsites permanent openstaan om de gekte tijdens de wintertransferwindow goed te kunnen volgen.Meer dan in de zomer op 31 augustus is 31 januari een dag dat er in voetballand wonderland nog van alles moet gebeuren. Want in de winterstop raken veel clubs in paniek omdat de resultaten bedroevend zijn. Doelstellingen die niet worden gehaald zorgen bij de technische directeuren en trainers voor slapeloze nachten en bij supporters voor woedeaanvallen en belegeringen van de diverse spelersbussen.Situatie die er voor zorgen dat er in de winterstop op een redelijke schaal wordt ingekocht, gehuurd en weg wordt gestuurd. Een circus noemen sommigen het en daar ben ik het wel mee eens. Wanneer we bijvoorbeeld naar Roda JC kijken is dat een club waar tot nu toe zeven nieuwe spelers zijn aangetrokken. Sparta moet spelers omdat zijn selectie te groot is. Ajax moet haast maken richting een nieuwe vleugelaanvaller en Go Ahead Eagles en ADO Den Haag ruilen twee spelers die in beide teams niet sterker gaan maken. Kortom, circus winterwindow draait op volle toeren.Hoe anders is dat in de normale lagen van het amateurvoetbal. De selectie van voor de winter is ook die van na de winter. Iets wat niet geldt voor ‘amateurclubs' die in de topklasse of nog hoger uitkomen. Ook daar worden spelers aangetrokken in aantallen al waren het door Laan in Alkmaar verkochte ijsjes op een mooie zomerdag. Een gekke wereld trouwens dat hogere amateurvoetbal wat natuurlijk allang geen amateurvoetbal meer is. Een gekke wereld waar opeens van alles aan de hand is waar het gaat om dat een club die in de derde divisie uitkomt drie spelers onder contract moet hebben. Be Quick uit Groningen is een van de verenigingen die met deze regel te maken heeft en de Esserbergbewoners verdommen het om aan deze voorwaarde te voldoen. In eerste instantie denk je, de KNVB jaagt er weer een ‘voetbalwet’ doorheen. Maar het zou ook anders kunnen zijn. Dat de betrokken clubs dachten, het zal een dergelijke vaart wel niet lopen.Vanmorgen las ik daar over in de rubriek ‘betweters’ van RTV-Noord en de meningen daar waren duidelijk. De bond kwam er niet goed af. Tijd voor een nieuwe bond of dat hele zootje in Zeist wegsturen was wat ik las. Maar het is heel simpel. Wanneer Be Quick aan het begin van deze competitie wist wat er ging komen dan moeten ze niet zeuren dat ze drie punten in mindering krijgen. Als het zo is dat de KNVB later met deze poppenkast is op komen draven, moet Be Quick voor zijn rechten blijven vechten. Zo gebeurt er weer van alles op de dag ‘ after the night before’ in de hogere regionen van voetballand wonderland terwijl ik mij ondertussen gewoon verheug op Zeester-Velocitas en Eenrum-SV Bedum.