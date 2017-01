Clubiconen Jacob en Eddie en de koekjestrommel van Jannie

Bijna bij ieder duel waar ik voor de Ommelander Courant aanwezig ben gebeurt wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets met humor, iets speciaals of waar ik met veel bewondering en respect naar kijk en wat ook in het achter ons liggend weekend niet anders was.Voor mij stond zaterdag in eerste instantie het duel ZEC-Stedum op het programma. Maar zaterdagmorgen werd al snel duidelijk dat er in Zandeweer niet gespeeld ging worden. De vorst in de grond was nog niet vertrokken zodat er een streep door het duel ging. Dat zorgde dat ‘plan B ‘ in werking trad. Een plan B dat zorgde dat ik naar sportpark West-End mocht voor een verslag van de wedstrijd Lycurgus-FC LEO.Ik kwam gelijktijdig aan met de selectie van de Leensters en zag in de auto van teamleider ‘Diekstroa’ twee kratjes staan die mij het beeld gaven dat de selectie en staf van FC LEO alle vertrouwen in een goede afloop had. Iets wat ook gold voor meer Leensters. Want er waren een redelijk aantal aanhangers van de Oranjebrigade naar sportpark West-End gekomen. Ik moet zeggen dat vind ik echt mooi. Trouwe supporters die hun club in goede maar ook wat mindere tijden steunen. De aanhang van de Leensters zorgde overigens wel voor het idee dat ik op het sportpark in Leens stond i.p.v. op West-End in de stad Groningen. Want om te zeggen dat de supporters van de thuisploeg in de meerderheid waren durf ik te betwijfelen.Dat laatste vind ik dan wat minder richting club-iconen zoals binnen Lycurgus Jacob Boekweg er een is. Boekweg is al jarenlang bij Lycurgus betrokken en was zaterdag naast wedstrijdsecretaris ook nog eens assistent-scheidsrechter. Dat geeft mij altijd weer een gevoel van dat dit soort mensen steeds meer met een lantaarn gezocht moeten worden. Want aan de andere kant stond er namelijk iemand te assisteren die uit hetzelfde hout is gesneden. Want Eddie Tammens mag ook het predicaat clubicoon dragen. Ook ‘Ed’ is er eentje voor FC LEO zoals Jacob Boekweg er een is voor Lycurgus. In dit geval mannen waar een club niet zonder kan waarbij Eddie het geluk had dat ‘zijn’ FC LEO zich bij een uitduels in een grotere belangstelling mag verheugen dan de stadjers dat bij een thuiswedstrijd overkomt.Daar moest ik aan denken toen ik na afloop weer naar huis reed en terug dacht aan de twee kratjes en Jacob en Eddie. Maar ook dacht ik terug aan de rust toen de hele ‘FC LEO-familie’ werd getrakteerd. Getrakteerd door Jannie Kloosterman, de moeder van goalgetter Rowan Rozema, op heerlijke koekjes die waren verpakt in een mooie trommel. Een trommel waar Jannie zich voor verontschuldigde want de koekjestrommel was niet voorzien van FC LEO-kleuren.Dat zijn toch de krenten in de pap, iemand die bij iedere wedstrijd van haar favorieten stijf van de zenuwen staat, verontschuldigd zich voor een verkeerde kleur van een koekjestrommel. En zo reed ik dus terug naar huis, denkend aan clubiconen Jacob en Eddie en de koekjestrommel van Jannie