Welke hondenlul heeft dit bedacht

Het was zaterdag nog maar dun gezaaid met wedstrijden in het amateurvoetbal wat er voor zorgde dat ik rond 19.00 uur in onze huiskamer mocht ‘aanschuiven’ bij de eretribune, het programma wat rond een van de eredivisie duels van die avond wordt opgebouwd.In een voetbalseizoen krijg ik wel eens wat van mee van dit programma maar dat is maar mondjesmaat. Gisteravond bleef ik echter wat langer ‘hangen’. Dit omdat Martine druk was met haar al aardig uit de hand gelopen hobby die haar veel plezier geeft en ik er wel voor voelde om even tot een half uurtje ‘dom’ TV-kijken ‘ over te gaan. Want dat is het wat je doet wanneer je naar de Eretribune kijkt. Een programma wat nageaapt is van nu Voetbal Inside want ook bij de Eretribune stond een huisband te jodelen. Geen idee wie het waren maar gezien de reacties van het presentatie duo Van Gangelen/ Hendriks moest het wel leuk zijn. Hendriks, na twee minuten ben je haar spuugzat maar daar zullen anderen anders over denken, kreeg mijn aandacht want de hockeyster die denkt dat ze verstand van voetbal heeft kwam met de verkiezing van het Gouden Team i.v.m. 60 jaar betaald voetbal. Bij de keepers, zo vertelde blonde Hélène, was gekozen voor Eddy PG die de voorkeur kreeg boven Edwin van der Sar en Hans van Breukelen. Nu mocht mooie Hélène bekend maken wie er rechtsback zou komen te staan in dat team. Met Berry van Aerle, Erik Gerets, Michael Reiziger, Wim Suurbier en Bennie Wijnstekers was wel duidelijk dat Wijnstekers dat ging winnen maar het hockeymeisje hield de spanning er nog even in. Even voelde alsof ze haar truitje zou uittrekken maar helaas dat was even te gek. Even later maakte ze inderdaad bekend dat Wijnstekers had gewonnen. Volstrekt logisch want met 36 interlands een landskampioenschap in 1984 en de KNVB-beker in 1980 en 1984 praten we over palmares waar je op iedere verjaardagsfeestje over spreekt. Daar vallen de prijzen van Wim Suurbier bij in het niet:Wereldbeker 1x 1972,Europacup I 3x 1970/71, 1971/72, 1972/73UEFA - Super Cup 2x 1972, 1973Intertoto Cup 1xNationaal:Eredivisie 7x 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1969/70, 1971/72, 1972/73, 1976/77,KNVB-beker 4x 1966/67, 1969/70, 1970/71, 1971/72.Op dat moment werd het de hoogste tijd om door te schakelen naar een herhaling van een aflevering van Lassie want voor een beetje voetbalkenner voelde dit als iets wat niet waar kon zijn. Ben Wijnstekers een betere rechtsback dan al die anderen dat kon niet. Er kan aan de kant van Feyenoord namelijk maar een rechtsback in aanmerking komen voor deze verkiezing wat gewoon een item is waar FOX met boter en vis de plank volledig mee mis slaat. De rechtsback die in aanmerking komt is namelijk Piet Romeijn die dat scheldwoord wat ik gisteren dacht als eerste tegen een scheidsrechter zei. Want gisteravond dacht ik, welke hondenlul heeft dit in vredesnaam bedacht.