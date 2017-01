De velden met korrels hebben sneeuw nodig!

Zondag beloofde een rustige dag te worden. Naast mijn trainingsrondje in het kader van mijn sportief doel in 2017 en het schrijven van mijn twee volleybalverslagen was er weinig reuring. Martine had geen ‘IKEA-plannen’, iets wat ze gelukkig nooit heeft dus niets stond een vrijblijvend bezoek aan de derby tussen Eenrum en VV Winsum in de weg . Een duel dat als vriendschappelijk gezien moest worden omdat beide teams nog geen competitieverplichtingen hadden.Het duel tussen de Eenrumers en Winsumers werd gespeeld in Uithuizen waar de plaatselijke sneeuwploeg, onder leiding van Jan Huizinga, het kunstgrasveld sneeuwvrij hadden gemaakt. Want dat was namelijk een conclusie die getrokken kon worden bij aankomst in Uithuizen. Grote bulten sneeuw langs de zijlijn gaven een beeld van dat er voldoende bevroren regen naar beneden was gekomen.Voor de derby tussen de Winsumers en Eenrumers hadden zich een paar diehards gemeld. Met nadruk op een paar. Zo was aan de kant van Eenrum Wim Nubé Sr niet aanwezig omdat hij onderweg was naar oorden waar meer sneeuw lag dan in Uithuizen, was Jack van Dijk afwezig omdat een caravanbeurs voorrang kreeg boven dé derby en waren ook Wim en Sandra Nubé als trouwe volgers niet aanwezig. Daar er uit het pittoreske Winsum ook maar een enkeling de reis naar Uithuizen had aanvaard waren de toeschouwers te tellen.Terwijl de in het betaald voetbal actieve scheidsrechter Siemen Mulder op het andere kunstgrasveld in Uithuizen een indrukwekkende training afwerkte begonnen Eenrum en Winsum aan een duel wat er om vroeg dat er langs de lijn gesproken werd over andere onderwerpen. Kort gezegd, het was maar goed dat het prachtig weer was want anders hadden er nul toeschouwers langs de lijn gestaan.Daardoor ging het al snel over deze loze opmerking die ik eerder die dag op Facebook plaatste:Iets waar ik nog steeds achtersta omdat ik nergens lees over hoeveel clubs het gaat wat die 82% betreft. Zijn dat er tien, vijftig, honderd of duizend. Ik weet het niet en dat geldt voor meer zo bleek ook in Uithuizen. Daar ging het over en natuurlijk de zuinige winst van Ajax bij Utrecht. Maar opeens ging het over de sneeuwbulten die niet helemaal wit waren. Niet wit omdat het vermengd was met de korrels waar zoveel om te doen is. Korrels die nog steeds gevaarlijk zijn al moeten we dat volgens de RIVM niet geloven. Ook daar ging het over in Uithuizen en werd de oplossing bedacht. Er moet de komende weken meer sneeuw vallen en dat dan steeds van de kunstgrasvelden wordt geschoven. Dan gaan de korrels, die er eigenlijk niet meer op moeten liggen, er namelijk ook mooi af en kan dat direct vervangen worden door een veiliger iets zodat alles en iedereen op een gezondere ondergrond speelt.