.'De columns van toen bekeken door de ogen van nu: Hulde aan de consuls.

Een paar weken geleden raakte ik in gesprek met een trouwe bezoeker van Puurvoetbalonline. Een bezoeker die toen de opmerking plaatste van, waarom doe je niet wat met het archief van Puurvoetbalonline. Mijn antwoord was toen, waarom zou ik wedstrijdverslagen of interviews herhalen. Daar zitten de bezoekers toch niet op te wachten. Maar opeens viel het onderwerp columns en dat veranderde de zaak. De columns van toen bekeken door de ogen van nu was opeens de titel en waarbij we nu de column: Hulde aan de consuls, die ik schreef op 23 januari 2010, onder de loep:Wanneer ik het bovenstaande nu teruglees dan denk je, er is tussen toen en nu niets veranderd. De winterstopjes zijn kort maar krachtig en daarna begint het gesodemieter. De winters van de laatste jaren worden steeds onberekenbaarder en beginnen, zo heb ik het idee, steeds later. Daarom denk ik dat we in de toekomst ook eerder een witte Pasen gaan beleven dan dat de Kerstman ooit nog met zijn arrenslee door de sneeuw moet ploeteren. Dat betekent ook dat de consul een steeds grotere rol gaat vervullen. Een rol die vanaf nu nog groter zal worden dan hij in 2010 al was. Want nu er steeds meer op kunstgras gespeeld wordt is een complete afgelasting van het totale programma even zeldzaam als dat er binnenkort een Zeppelin op Eelde Airport gaat landen. De beslissing wordt aan de consul overgelaten gaan we vast weer horen. Lekker gemakkelijk, zo ging het zeven jaar geleden en zo gaat het nog steeds. We gaan straks weer voetballen onder weersomstandigheden die je niet moet willen maar waar de KNVB toen en nu maling aan heeft