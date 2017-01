De columns van toen bekeken door de ogen van nu: 'De regelgeving rond de velden.'

Een paar weken geleden raakte ik in gesprek met een trouwe bezoeker van Puurvoetbalonline. Een bezoeker die toen de opmerking plaatste van, waarom doe je niet wat met het archief van Puurvoetbalonline. Mijn antwoord was toen, waarom zou ik wedstrijdverslagen of interviews herhalen. Daar zitten de bezoekers niet op te wachten. Maar opeens viel het onderwerp columns en dat veranderde de zaak. De columns van toen bekeken door de ogen van nu was opeens de titel.





Als geregelde bezoeker van amateurwedstrijden verbaast het je steeds meer wat voor prachtige regels er in de Zeister bossen door de daar gehuisveste voetbalbestuurders bedacht worden. Want op het hoofdkwartier van onze grootste sportbond weten ze er wel raad mee wat de regelgeving betreft. Enkele weken geleden was er een voorval waar ik, en met mij nog een aantal aanwezige voetballiefhebbers, vreselijk om moesten lachen. We zagen een verzorger met een aantal hesjes lopen en onze eerste gedachte was dat de reserve shirts door de uitspelende vereniging waren vergeten. Dit is namelijk ook een regel sinds een aantal jaren in het amateurvoetbal, de uitspelende club speelt in zijn reserve tenue. Maar de gedachte die wij bij de hesjes hadden was totaal fout.



Dit was op last van de scheidsrechter die als order uit het verre Zeist had meegekregen dat van de wissels werd verwacht dat ze hesjes aantrokken tijdens het warmlopen zodat de scheidsrechter niet in verwarring zou komen over het feit wie nu van de spelers in of buiten het veld liep! De aanwezigen waren met stomheid geslagen want ze zagen de hoofdpersonen in kwestie, de wisselspelers dus, in zwarte trainingspakken voorbij komen terwijl het shirt van de thuisploeg toch echt helderblauw was en van de tegenstander geel en rood! Kortom de wijze mannen uit het crisiscentrum Zeist hadden weer eens goed gekeken naar de diverse Champions Leaguewedstrijden waar dit ook een terugkerend ritueel is. Nog een nieuwe regel die met ingang van dit seizoen ingevoerd is door het bestuurlijk geweld in Zeist. Het publiek mag niet meer binnen de omheining staan wat menige club al een berisping, of nog erger, een boete heeft opgeleverd. Tot wanhoop worden ze gedreven de clubs die met veel pijn en moeite de touwtjes aan elkaar moeten knopen om hun club draaiende te houden. Zeer ,,undercover” komen de rapporteurs het sportpark opgeslopen om te kijken of iedereen wel binnen de omheining staat bij bijvoorbeeld de wedstrijd Warffum-Blauw Geel “15. Een duel op een koude gure zondag die wel doorging in de zesde klasse C van het zondagvoetbal. Een groot aantal vaste supporters waren thuis bij de warme kachel gebleven maar die daadwerkelijk de koers naar het sportpark hadden gemaakt moesten dus, met dank aan de, undercover' achter de hekken blijven. Dat was vroeger de charme van het amateurvoetbal. Leunend tegen het hek kijkend naar een amateurwedstrijd wat voor de oudere voetballiefhebbers een waar genot was. Maar onze vrienden de bondsbestuurders hebben het dus anders bedacht. Zelf hebben ze daar geen last van want als ze zich al eens bij een amateurvoetbalduel laten zien dan is dat bij een vereniging waar een tribune aanwezig is en er goed voor de heren, al dan niet vergezeld door hun dames, gezorgd wordt. Maar op een voetbalveldveld in de provincie, waar het moeizaam balanceren is over de smalle tegelpaadjes zal je ze niet tegenkomen.. Dat is nu juist het jammerlijke van het verhaal. Dan zagen ze namelijk hoe belachelijk het is dat ze clubs die drijven op de inzet van hun vele vrijwilligers, voor een het overschrijden van een ‘geweldige” regel een boete van 100, = euro opleggen. Maar misschien dat het gezond verstand ooit nog eens gaat zegevieren en we op de velden ooit weer de charme van het amateurvoetbal bepraten en waarbij we heerlijk met onze kont leunend tegen het hek mogen leunen,



Wanneer je het bovenstaande terugleest dan is er alweer duidelijk wat veranderd. De wisselspelers die met hesjes aan zich warmlopen zijn namelijk nog maar sporadisch te zien. Opeens verdwijnt een regel die toen in 2010 met veel bombarie ingevoerd moest worden maar waar zes jaar later bijna niets van is overgebleven. Wat wel is gebleven is dat veel clubs bijna ‘paranoïde’ zijn geworden van een bond die nog steeds verklikkers op pad stuurt om te kijken of het kettinkje wel goed vastzit van de doorgang naar het hoofdveld. Of om te kijken dat iedereen wel achter de omheining staat. Een omheining die de hoogte heeft waar de gemiddelde toeschouwer binnen twee seconden over is gewipt. Dat is wel gebleven want dat levert de bond weer wat eurootjes op en dat van die hesjes? Laat maar zitten….. .