Ze waren ook bij de 7e editie van de Bedumer Winterloop graag aanwezig geweest.

Op woensdag 1 februari 2017 is het Wereldkankerdag. Een dag die in het teken staat van de zo gevreesde ziekte waar ik vier jaar geleden het onderstaande artikel over schreef.Dit schreef ik dus vier jaar geleden en sinds die tijd is er veel veranderd in Bedum maar ook qua het aantal keren dat ik direct met de zo gevreesde ziekte werd geconfronteerd. Zo overleed op dinsdag 1 december 2015 een van de clubiconen van de voetbalvereniging Kloosterburen, de 64 jarige Henk Korhorn aan de zo gevreesde ziekte. En op 13 oktober overleed de oud-voorzitter van Warffum, Jaap Zuidema, aan de gevolgen van wat een zoals Jaap zei, sluipmoordenaar aan had gericht. Twee mannen die ik persoonlijk goed kende, en hoog heb zitten, verloren beide een oneerlijke strijd.Een oneerlijke strijd die Rommie, Jan, Margreet en Peter al eerder verloren en die helaas nog velen zullen gaan verliezen. Maar gelukkig zijn er binnen de medische wereld die de strijd tegen Kanker niet op willen geven. Die willen voor ons blijven vechten in de hoop dat ze ooit een zo door zo gevreesde vijand kunnen elimineren. Maar daar is geld voor nodig en waar ze zich in ook in Bedum heel erg van bewust zijn. Want op 4 februari 20 17 staat Bedum weer in het teken van de Winterloop. Voor de 7keer zal dit evenement in het teken staan van het KWF en UMCG kanker research fonds. Vorig jaar bleef de teller ‘steken’ op € 59.761,39. Een formidabel bedrag waarvoor alle credits gaan naar een fantastische organisatie. En ook dit jaar zijn de verwachtingen weer hooggespannen zonder dat men denkt dat men het bedrag van 2016 wel ‘even’ gaat verbeteren. In de eerste zes edities kwam er in totaal een bedrag binnen van € 178.194, 41 binnen. Een fantastisch bedrag waar alleen maar respect voor de organisatie voor op zijn plaats is. De Bedumer Winterloop is namelijk uitgegroeid tot een mega-evenement in de strijd tegen Kanker. Vier jaar geleden leefden Henk en Jaap nog en hadden ze nog de nodige plannen. Plannen die eerder Rommie, Jan, Margreet en Peter ook hadden. Plannen die we allemaal hebben en waar we van hopen dat we ze mogen uitvoeren. Helaas zal dat niet voor iedereen lukken maar het onderzoeken die er gedaan worden zullen er hopelijk toe bijdragen dat er steeds minder zijn die de strijd tegen de zo gevreesde ziekte zullen verliezen