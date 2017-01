"De grote clubs hebben het binnen de KNVB voor het zeggen".

Dat ik weleens wat hoor of lees via mail of andere kanalen waar het gaat over vreemde zaken die zich in binnen het amateurvoetbal afspelen zal niemand echt verbazen. Ik hoef de ‘problemen’ echt niet zelf op te zoeken want die worden mij steeds vaker aangedragen en waarbij ik soms denk, dat zal toch niet waar zijn wat ik nu weer hoor.Zo was daar voor de kerst een opmerkelijk verhaal en die luidde als volgt. ‘Dit was geen onderwerp waar ik zo even een antwoord op had. Sterker nog, ik had mij in deze materie nooit echt verdiept. Maar een informatierondje langs wat insiders binnen de voetbalwereld leerde mij veel. Want het beeld wat in de vraag geschetst werd kon namelijk worden bevestigd. Inderdaad klopte het wel dat de grotere verenigingen meer geholpen werden om hun status te behouden. Een status die als belangrijk werd gezien in hun ‘strijd’ met andere grote verenigingen om jeugdig talent binnen te halen. Toen ik dat hoorde begreep ook ik hoe het werkte. Het werkt in het jeugdvoetbal precies eender dan in de Champions Leaque. De grotere, rijkere, worden alleen maar groter en de kleintjes worden klein gehouden. Een rare ontwikkeling waar ik bij toeval op werd gewezen. Maar opeens dacht ik terug aan de woorden van een voetbalinsider. Woorden die hij eerder sprak dan ik de vraag kreeg voorgelegd. Die zei toen bijna letterlijk, als het aan de KNVB ligt blijven alleen de clubs met minimaal 600 leden bestaan. Want de rest interesseert ze helemaal niets. Dat zie je bijvoorbeeld met het onzinnig plan om het pupillenvoetbal op de kop te gooien. Plannen waar velen het niet mee eens zijn maar waarbij alleen de mening van de grote verenigingen meegenomen wordt. “Een heldere opmerking waar ik een heel eind met hem in mee kon gaan. Want hoe vaak zou ik sinds het bestaan van Puurvoetbalonline niet gehoord hebben van, de bond luistert niet naar ons als kleine vereniging. Meerdere keren en waar het voorbeeld van hier boven nog maar eentje was. Eentje waar de verteller nieuwsgierig was naar eventuele reacties want eerlijk gezegd kon hij, en ook ik niet, zich niet voorstellen dat hij namens een kleine vereniging de enige roepende in de woestijn is.