TJOP, TJOP, OUWE RUPS: 'Door Harm Noor naar binnen 'gepraat' worden geeft extra motivatie '

Met www.puurvoetbalonline.nl heb ik een website die veel aandacht besteed aan het amateurvoetbal boven de stad Groningen en een beetje minder aan de rest van de provincie. Dat is niet omdat ik daar geen interesse in heb maar meer omdat ik nu soms al (te) weinig tijd heb om alles te doen zoals ik het graag wil. Woekeren met tijd omdat er sinds 1 juli 2016 een bezigheid is bijgekomen namelijk het trainen voor de ½ marathon van Lauwersoog-Ulrum editie 2017. Een extra bezigheid waar ik via www.Puurvoetbalonline.nl met regelmaat wat meer over zal vertellen omdat ik echt alles ga ‘gebruiken’ om dat ene doel in 2017, het uitlopen van de halve marathon van Lauwersoog naar Ulrum, te realiseren.Op maandag 2 januari had ik een rustdag ingepland in mijn trainingsschema richting de halve marathon van Lauwersoog naar Ulrum. Een rustdag omdat ik op oudejaarsdag in Uithuizen, en op nieuwjaarsdag rond Ezinge, mijn kilometers had gemaakt. Een rustdag op weg naar mijn sportief doel in 2017. Zo werd het dus een rustige dag in Ezinge waar Martine in spannende afwachting was van hoe haar met een voor haar nieuwe techniek geglazuurde bekers en schalen uit de oven zouden komen. Voor mij werd het een dag van Puurvoetbalonline bijwerken want daar was in de laatste twee weken van 2016 niet veel op gebeurd. Een dag die eindigde met een bezoek aan de Hogeland Cup waar het A-toernooi ’s avonds van start zou gaan. Na de nodige handen te hebben geschud, met bekenden te hebben gesproken over de zin en vooral de onzin van een training geven via een computerprogramma en de nodige goals gezien hebbende ging het uiteraard weer huiswaarts. Daar aangekomen was het even de OC doorbladeren want lezen gaat op maandagavond voor de grootste criticaster van zichzelf nooit lukken. Dus volgde er nog even een scrollmoment want de TV stond ondertussen op blauw wat betekent dat er geen pijlen door onze huiskamer vlogen. Het scrollen zorgde dat ik direct weer klaar wakker was. Want wat ik las konden mijn ogen bijna niet geloven.Tijdens mijn activiteiten voor de OC kom ik op meerdere sportevenementen waar men een gebruik maakt van een microfonist. Zo zijn bij de grasbaanraces Patrick Roth en Jacob Alkema mijn favorieten, mag ik bij de Omloop van Bedum graag luisteren naar Andries Nieuwenhuizen en is bij diverse loopevenementen Harm Noor de microfonist waar ik veel respect voor heb. Een wandelende encyclopedie die zijn kennis met alles en iedereen deelt die bij een loopevenement aanwezig is waar Harm als microfonist aanwezig. Die Harm Noor werd op een werkelijk schandalige wijze op facebook afgemaakt door iemand die op zondag 16 juni het nodig vond om na het tragisch ongeluk waarbij Mart Buikema en Arjan van de Rijet om het leven kwamen en misselijk makende opmerking op Facebook te plaatsen. Een ‘held’ die iedereen direct blokkeerde die toen commentaar had op zijn volslagen krankzinnige opmerking. Dit’ stokje’, de oud-wielrenner uit Hoogkerk, heeft mij echter een extra stukje motivatie gegeven. Want zijn belachelijke actie richting een man die als een grootheid in de hardloopwereld mag worden gezien gaf een hoop positieve reacties richting de microfonist voor wie het niet uitmaakt of je snel loopt of met veel moeite over de finish komt. Dat is Harm Noor ten voeten uit en waar die oud-pedaleur uit Hoogkerk, die bijna geen platte prijs won, nog veel van kan leren. Want was hij van hetzelfde soort geweest dan Harm Noor geweest dan had hij op zondag 16 juni die misselijk makende opmerking niet gemaakt en had hij ook een warme persoonlijkheid niet zo afgebrand. Daar dacht ik gisteren aan en besefte mij dat het al weer 3.5 jaar geleden is dat het tragisch ongeluk is gebeurd. Een ongeval wat ik niet snel zal vergeten en wat nog iets bijzonders heeft. Want een jaar eerder deed Mart Buikema mee aan de halve marathon van Lauwersoog naar Ulrum en werd hij ‘naar binnen’ gepraat door Harm Noor. Twee personen die door een persoon werden afgefikt maar die, en daar begrijp ik niks van, door sommige kuddedieren als een held werd gezien. Er is in mijn ogen maar een held en dat is Harm Noor die tijdens de begrafenis van mijn broer Herman zijn trainingsmaatje, ultraloper Egbert van der Molen ‘gewoon’ aanwezig was. En daarom hoop ik dat Harm Noor mij op zaterdag 29 juli in Ulrum naar 'binnen' zal praten als de microfonist die een kanjer op dat gebied is.