TROTSE VADERS GENIETEN IN STILTE

Op 9 maart 2011 schreef ik het artikel www.puurvoetbalonline.nl/interviews/binnen-de-lijnen/1861-menzo-van-der-wal-bijna-een-levenlang-cvvb over een van mijn beste collega’s die ik in het UMCG gehad heb. Een artikel over een vader, Menzo van der Wal, die trots was op zijn twee voetballende zoons, Remy en Martijn, maar dat in gepaste stilte beleefde.Aan bovenstaand artikel moest ik denken toe ik vanmorgen heel vroeg, rond half vijf want de deadline voor het artikel over de Hogeland Cup wachtte, het bericht las dat Remy van der Wal de nieuwe hoofdtrainer van SV Bedum-zaterdag was geworden. Leuk voor Remy maar wat zal zijn vader trots zijn bedacht ik mij. Wat zal Menzo trots zijn op zijn oudste zoon al zal hij stiekem ook wel zijn bedenkingen hebben. Bedenkingen omdat een ‘vijfde colonne’ ook meedogenloos naar een kind van de club kan zijn. Dat weet Menzo natuurlijk ook en dat raakt je als vader. Ik weet bijvoorbeeld hoe mijn vader wanneer hij nog had geleefd had gereageerd op mijn ‘fratsen’ met Puurvoetbalonline. Die had heus weleens gezegd, stop er maar mee of wil je dit. Dat zal Menzo misschien straks misschien ook wel een keer zeggen wanneer er kritiek kan komen op het functioneren van Remy als hoofdtrainer van ‘zijn’ club. Een droom die uitkomt en waar, en dat weet ik zeker, zijn vader weer in stilte van geniet en wat ik vader en zoon van harte gun. ….