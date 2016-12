Een mooie kerstgedachte : Samen delen helpt velen …..

De kerstdagen zijn voor velen dagen die ze doorbrengen met familie en vrienden en voor anderen juist weer niet. Zo geeft iedereen een eigen invulling aan de feestdagen en wat voor mij niet anders is.De kerstdagen staan voor mij dit jaar in het teken van interviews richting devan 29 december, het lezen van de gekochte sportbladen, de biografie van ‘buitenbeentje’ Johnny Rep. Dat laatste is een vast ritueel waarbij ik af en toe ook nog wat op mijn website Puurvoetbalonline plaatste. Niet veel, maar zo af en toe tussen de het lezen of het serieuzere werk door moet dat kunnen. Een beetje bezig zijn met datgene wat je hobby is en waar je weer een bewogen jaar mee hebt beleeft. Een bewogen jaar wat alleen maar mooi is want geen reuring in de tent is een saaie tent. René van der Gijp zou bijvoorbeeld zeggen, een paaldansclub zonder paaldanseressen is geen paaldansclub. De reuring begon al rond de jaarwisseling van 2015-2016 toen ik mijn mening gaf over de trainingskampen in het amateurvoetbal. Let wel, mijn mening en wat een ander daar van vond was verder prima. Maar Puurvoetbal was opeens ‘hot’ op bv het toernooi om de Hogeland Cup want velen vonden, en dat mag, mijn mening maar onzin.Een eigen mening moet kunnen maar steeds vaker kunnen mensen daar maar lastig mee om gaan. Ergens begrijpelijk maar aan de andere kant ook jammer. Zo kreeg ik het nodige commentaar op het artikel http://wqd.nl/QLli dat ging over de tijdens de brand gedupeerde clubs op sportpark Het Noorden. Velen waren het met mij eens en lieten dat op een discrete wijze weten. Maar er waren ook die het nodige commentaar hadden op mijn tekst omdat ik niets wist van het reilen en zeilen van alles wat zich tijdens en na de brand had afgespeeld. Helaas hadden ze ongelijk want natuurlijk wist ik dat wel. Want iets de wereld in slingeren over een stichting die maatschappelijk breed gedragen wordt betekend dat je een ‘vuurpeloton’ op de sociale media te wachten staat. Dat leek mij niet slim maar toch kwam het ‘vuurpeloton’ er uiteindelijk wel.Ik ben van mening dat iedereen die graag wil moet sporten dat moet kunnen en dat daar voorzieningen voor nodig zijn. Dat is logisch zou een veel te vroeg overleden legende zeggen. Een legende die kinderen met een beperking in zijn periode als voetballer in Amerika leerde voetballen en waar later de Cruyff Foundation uit voortkwam. Een foundation die zich inzet voor kinderen over de hele wereld waar de veel te vroeg overleden Johan Cruyff ook na zijn dood in voortleeft,Wanneer ik terugkijk op 2016 is het een toch wel bizar jaar geweest. Een jaar waarin provinciaal Statenlid Robert de Wit van ‘Lauwerszee naar Dollard tou’ fietste om meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport. Het ook als scheidsrechter in het amateurvoetbal actieve Statenlid ging op maandag 6 juni op bezoek bij verenigingen en instellingen om te horen wat er leefde binnen de gehandicaptensport. Bezoeken die hem de ogen nog meer deden openen. Want Robert hoorde verhalen over maar weinig financiële middelen die men had om wat voor de gehandicapte sporter te kunnen doen. Maar richting 2017 is er voorzichtig goed nieuws te melden waar het gaat over de gehandicaptensport. Er zal namelijk ook voor deze tak ruimte komen op de komende sportnota. Dat is iets maar ook nog niets. Want daar zijn de verenigingen die het op dit moment lastig hebben nog niet bij gebaat. Niemand kan ijzer met handen breken maar er zijn er wel die weleens wat verder hadden kunnen kijken dan hun neus lang is. Namen van bedrijven waar je kunt eten of als ondernemer je boodschappen kunt doen. Een zorgverzekeraar die mee beweegt en een maatschappelijk betrokken eredivisionist. Het zal allemaal wel richting een gala wat ruim 20.000 euro opleverde maar in maar een portemonnee verdween. Twintigduizend euro, een bedrag zo weet ik uit zeer betrouwbare bron, waar een G-team twintig jaar voor naar zijn wedstrijden gereden kan worden en daarom had ik gehoopt op een mooie kerstgedachte. Samen delen helpt velen …..maar helaas dat zat er niet in