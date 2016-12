VVK club van het jaar 2016 op Puurvoetbalonline

Sinds een paar jaar kom ik voor Puurvoetbalonline aan het einde van weer een jaar tot een ‘sportman, sportvrouw en sportclub van het jaar’. Een ‘verkiezing’ die puur en alleen op mijn gevoel is gebaseerd. Een gevoel van om een man, vrouw en club eens extra in het zonnetje te zetten. Een verkiezing waar niets mee te winnen valt behalve de ‘eeuwige’ roem van een website die hoopt nog een aantal jaren deze ‘verkiezing’ te kunnen voortzetten.Aan het eind van weer een kalenderjaar worden er altijd de nodige verkiezingen gehouden. Zo werd Max Verstappen op woensdag 21 december tot sportman van het jaar gekozen en tot sportvrouw turnster Sanne Wevers. Gezien de reacties op de sociale media vielen deze twee kandidaten goed in de smaak wat ook gold voor het roeiduo Paulis en Head die tot sportploeg van het jaar werd gekozen. Of mijn ‘verkiezingen’ in de smaak zullen vallen weet ik niet maar dat maakt in dit geval ook niet uit. Voor wat betreft het bijna achter ons liggend jaar kies ik mijn eigen sportman, sportvrouw en sportclub en waar alleen maar de spreekwoordelijke eer voor is weggelegd.Als eerste is daar het artikel waarin het gaat over wat mijn sportclub 2016 zou moeten worden. Natuurlijk kwamen daar meerdere clubs voor in aanmerking maar wat ik niet wilde dat anderen daar over zouden mogen beslissen cq stemmen. Met dat soort gestuurde verkiezingen heb ik niets mee. Maar richting het eind van weer een bewogen jaar werd mij steeds meer duidelijk wat voor mij dé sportclub 2016 moest worden. De club waar ik voor koos is een vereniging waar ik dit jaar regelmatig te gast ben geweest. Een vereniging ook die enkele jaren even een stevige dip kende doordat een nieuw bestuur direct al een stevig statement moest maken. Een statement omdat men af wilde van het imago van, daar is alleen maar stront aan de knikker. Ik moet zeggen daar zijn ze aardig in geslaagd. Net als overal gebeurt er weleens iets wat voor reuring in de tent zorgt maar dat moet ook. Geen reuring in de tent is ook maar saai en wordt je als bestuur een soort van toezichthouder. Mijn sportclub is er eentje met meerdere afdelingen en wat prima samengaat. Geen gezeur van als Pietje dat wil dan mag hij dat niet meer of als Koosje die kant kiest is de deur naar een andere ‘kamer’ gesloten. Dat is mooi maar zorgt tot nu toe niet voor de sportieve successen waar men wel binnen de club eigenlijk wel een beetje op had gehoopt. Maar wat niet is kan nog komen want er komt nog een seizoenshelft waarin er zeker bij een tak nog kans op succes aanwezig is.Een club ook die na 17 september meedacht met twee medegebruikers toen een hevige brand een deel van de gebouwen op Het Noorden verwoestte. Direct nog op dezelfde dag werd VVK gastheer van de VV Groningen en Potetos die door de brand zwaar waren getroffen. Daar hoorde je maar weinig over in de media want er waren anderen die rond de brand om aandacht schreeuwden. Maar nu, een aantal maanden later, wordt er op Het Noorden druk gekeken naar de toekomst. Een toekomst waar niemand van weet hoe die er uit gaat zien. Maar ergens vind men dat bij VVK ook mooi en wat ik wel begrijp, want binnen een club zonder ‘reuring’ wordt er niet geleefd en daarom is voor Puurvoetbalonline dé sportclub van het jaar 2016 VVK uit Groningen.