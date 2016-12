Afspraak is afspraak

In onderstaand verhaal komt Henk Doppenberg weer met een probleem wat binnen steeds meer verenigingen speelt, het afzeggen van bestuursvergaderingen of commissievergaderingen.Je gaat vanavond zeker niet naar het voetbalveld?'' 'Kun je dat niet afzeggen dan? Het is toch veel verstandiger om in je bed te kruipen. Je hoest als een gek, hebt het zweet op je voorhoofd staan en je ziet eruit alsof je onder een olifant hebt gelegen. Met een beetje pech heb je over een paar dagen een longontsteking.''Zijn jullie daar dan niet hartstikke laat mee?''Waarom dan?''Die zeggen dan toch ook af voor een vergadering. Waarom doe jij het dan niet? Ik neem aan dat die anderen niet eens ziek waren toen ze zich afmelden.''Ik blijf het stom van je vinden dat je gaat.'' 'Laten we er maar over ophouden, want je laat je door mij toch niet op andere gedachten brengen.'Hans lacht wat, maar zegt niets meer en pakt zijn jas.'Zie maar.''Meer verdrietig, dat je die club belangrijker vindt dan je gezondheid.''We hebben het er nog wel eens over.'Als Hans naar de auto loopt en weer een enorme hoestbui krijgt, begint het hem allemaal te duizelen en wil hij eerst stil gaan staan en het tuinhekje vasthouden. Omdat hij weet dat Julia hem altijd nakijkt, wankelt hij echter door naar de auto en laat hij zich een paar tellen later op de bestuurdersstoel vallen. Om zo snel mogelijk uit het zicht van zijn vrouw te komen en geen last te hebben dat ze vanavond bij thuiskomst moeilijke vragen gaat stellen, rijdt hij zo snel mogelijk weg. Tot hij een straat verder weer een gigantische hoestbui krijgt en, om eventuele ongelukken te voorkomen, aan de kant van de weg stil gaat staan. Hier staat hij zeker tien minuten voor hij zich weer wat beter begint te voelen, maar nog steeds denkt hij er geen moment aan om naar huis te gaan en zich ziek af te melden. Als hij bij de vereniging komt en de secretaris blijkbaar al op hem zit te wachten, begint hij er echter toch snel aan te twijfelen of zijn beslissing wel de juiste is geweest. 'Ik denk dat we de vergadering beter kunnen schrappen.''Omdat wij de enige twee bestuursleden zijn.''Ruud moest met zijn vrouw naar de stad, Jaap voelde zich moe en Erik had last van een ontstoken vinger.' 'De secretaris schudt een paar keer met zijn hoofd. 'Wij zijn nog van de generatie die alleen afzeggen als ze echt doodziek zijn. Al had jij dat volgens mij vanavond wel moeten doen. Man, je spot op deze manier met je gezondheid.''Ik heb zes afzeggers, dus echt heel druk zal het vanavond niet worden.''Gerard is verkouden, maar daar hoorde ik aan de telefoon niets van. Henk moet met zijn vrouw naar een concert in Amersfoort, John zijn vrouw ligt met griep op bed, Erik moet naar de kapper, Joop heeft een gekneusde duim en Paul zei aan een avondje rust toe te zijn.'Sjaak, de secretaris, geeft niet meteen antwoord en dat maakt Hans opeens razend.'Je hebt gelijk, maar tegenwoordig denkt men anders dan wij gewend zijn.'Als Hans in de bestuurskamer komt, krijgt hij een nog veel grotere ergernis te verwerken. Er zitten namelijk geen twintig mensen waarop hij had gerekend, maar hooguit tien en de gedachte dat hij dus eigenlijk voor niets met zijn gigantisch zieke lichaam hierheen is gekomen, maakt hem nog woester dan hij al was.'Misschien hebben ze een mailtje gestuurd?''Loop nu niet te hard van stapel. Er kan namelijk ook niemand gemaild hebben en iemand die doodziek is, stuurt nu eenmaal liever een berichtje dan hij of zij belt.'Sjaak heeft het al snel gezien. 'De rest heeft via email afgezegd.''Niet allemaal, want Martin en Gert liggen met hoge koorts op bed.''Mee eens.'De secretaris die al jaren goed bevriend is met Hans, kijkt hem grijnzend aan. 'Ik ben het echt wel met je eens dat er tegenwoordig bij ieder pijntje af wordt gezegd en vanavond zullen er ook best een aantal zijn, die zich wel heel snel en gemakkelijk hebben afgemeld. Jij bent echter het andere uiterste en dit keer vind ik wel dat je een beetje te ver bent gegaan. Ik vind het top van je dat afspraken je heilig zijn, maar ziek is ziek en jij bent doodziek. Snel naar huis en naar bed dus.'Hans is zo ziek, dat hij niet eens in staat is om normaal na te denken. Daarom rijdt hij op de automatische piloot naar huis en daar gaat hij gelijk naar bed. Pas een dag of drie later praat hij met zijn vrouw over zijn dwaze actie en nu is hij het helemaal met haar eens.Gepersonaliseerde kinderboeken Kijk op www.henk-doppenberg.nl . voor alle informatie