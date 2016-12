Mijn weekend-moment: Heimwee naar Alwin Zwerver

Bijna bij ieder duel waar ik voor de Ommelander Courant aanwezig ben gebeurt wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets met humor, speciaals of waar ik met veel bewondering en respect naar kijk en wat ook in het achter ons liggend weekend weer gebeurde.Op het gebied van voetbalkleding mag ik wel een ‘freak’ genoemd worden. Ik kan oprecht genieten van een mooi passend voetbaltenue voor de spelers, en ook een in alles kloppend keeperuitrusting kan mij zeer bekoren. Waar ik zaterdag het eerste zaterdagteam van GRC Groningen in zijn wit shirt met de prachtige rode V zag spelen tegen het oranje van FC LEO waar de rugnummers niet van op het shirt terug te vinden zijn ging de reis zondag naar Winsum. In Winsum wordt er sinds oktober, want eerder waren de tenues niet aanwezig in het groen/wit/zwart gespeeld omdat Viboa en Hunsingo samen de toekomst in gaan. Daar hoort uiteraard een nieuw tenue bij en waar de leden over hebben gestemd. Geen mooi tenue is mijn persoonlijke mening maar dat komt omdat ik helemaal niets met groen heb.Bij de tenues voor spelers hoort uiteraard ook een uitrusting voor de keepers bij. Een uitrusting die tegenwoordig steeds meer voor de keepers gekozen wordt door personen die niets met het keepersvak hebben.Zaterdag zag ik bij FC LEO Gert Klaas Zijlstra in actie in een combinatie die mij wel kon bekoren. Een geel shirt in combinatie met een zwarte voetbalbroek en witte kousen. De 39-jarige fungeert al een paar weken als vervanger van Marco Wichers die ik nog nooit in deze combinatie had zien spelen. Dat betekende dat Gert Klaas zijn tenue had samengesteld.Daarom moest ik zondag opeens aan Alwin Zwerver denken. Alwin stopte twee seizoenen geleden maar was voor mij alleen voor zijn passie voor de juiste kleding een topkeeper. Bij de oud-doelman van Middelstum moest namelijk alles kloppen. Zwerver had ook niet, wat je tegenwoordig bijna overal ziet, het shirt over zijn broek als doelman. Alwin droeg zijn kleding zoals het vroeger gebruikelijk was.Tegenwoordig is dat vaak anders. De kledingcommissie of welke commissie dan ook, maken de keuze in welke combinatie een keeper moet komen opdraven. Combinaties die je vaak pijn aan je ogen doen en ook totaal niet bij de doelman en het tenue van zijn teamgenoten past.Alwin Zwerver was wat dat betreft misschien wel de laatste der Mohikanen. De laatste der Mohikanen omdat hij zich niet in een tenue liet drukken waar hij niets mee had en zelf zijn tenues samenstelde. Tenues die steeds prachtig waren en die bij 'Schroever' pasten. Want om heel eerlijk te zijn, ik kan mij niet voorstellen dat de keepers van GRC Groningen, vv Gorredijk en vv Winsum dit weekend echt ‘happy de peppy’ waren over de tenues die voor hun gekozen werden die evenveel verstand van het keepersvak hebben dan ik van het klaarmaken van een kerstbrunch.Maar wie weet komt er ooit een nieuwe 'Alwin Zwerver ' die laat zien dat een doelman geen eenheidsworst is en voor zijn eigen tenue gaat.... Ik blijf er op hopen.....