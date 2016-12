TJOP, TJOP, OUWE RUPS: Een telefoontje doet 'wonderen'

Met www.puurvoetbalonline.nl heb ik een website die veel aandacht besteed aan het amateurvoetbal boven de stad Groningen en een beetje minder aan de rest van de provincie. Dat is niet omdat ik daar geen interesse in heb maar meer omdat ik nu soms al (te) weinig tijd heb om alles te doen zoals ik het graag wil. Woekeren met tijd omdat er sinds 1 juli 2016 een bezigheid is bijgekomen namelijk het trainen voor de ½ marathon van Lauwersoog-Ulrum editie 2017. Een extra bezigheid waar ik via www.Puurvoetbalonline.nl met regelmaat wat meer over zal vertellen omdat ik echt alles ga ‘gebruiken’ om dat ene doel in 2017, het uitlopen van de halve marathon van Lauwersoog naar Ulrum, te realiseren.De laatste weken kwam een paar keer de vraag of ik nog wel aan het trainen was voor het doel wat ik mij gesteld had. Het doel om de ½ marathon van Lauwersoog naar Ulrum te gaan lopen. Het antwoord op de vraag was steeds dat ik uiteraard nog steeds in training ben. De ene keer wat meer kilometers dan de andere en toch ook geregeld een dag rust zorgen dat ik er tussen 1 juli, en nu 14 december, meer dan 110 trainingen op heb zitten. De ene keer wat meer kilometers dan de andere keer maar, zo vertelden de kenners, dat is juist goed. Meer dan 110 trainingen en wat ik op 1 juli toen ik begon nooit had verwacht. Maar een hardloopconditie van -10 deed mij besluiten om de zaken direct rigoureus aan te gaan pakken. Wanneer het kon werd er getraind waarbij het streven was om minimaal vier keer per week de loopschoenen aan te trekken. Een streven waar ik op een week na in geslaagd ben. Een week lukte dat niet omdat de Noord-Hollandse kust in september even ‘roet in het eten gooide. Maar verder was het vier keer per week ‘raak’. Vier trainingen per week zorgden voor een verbetering van mijn conditie maar ook voor meer kleding aan langs de lijn bij een voetbalwedstrijd. Want het vetgehalte verminderde duidelijk en waar, volgens de weegschaal, wat spiermassa voor terugkeerde. Dat zorgde daarom ook niet echt voor een vermindering van mijn kilo’s aan gewicht want dat bleef rond de 90 kilo schommelen. Mijn grootste angst, het krijgen van een blessure, bleef gelukkig ook ongegrond en ik hoopte dat dit zook zo zou blijven.Een angst voor blessures die zondagochtend echter opeens wel in 'beeld' kwam. Op 5 december en ook de dag daarna vroor het opeens zoveel dat de rayonhoofden bij onze buren al weer in opperste paraatheid werden gebracht. Paniek in Friesland maar mooi weer om een hardlooptraining in Groningen te doen. Een training die er stevig in knalde moet ik eerlijk zeggen. Een training ook met gevolgen omdat het daarna even een paar dagen qua trainingen even niet tof ging. Ik mag wel zeggen, het ging 3x niks. Natuurlijk ga je naar oorzaken zoeken. Te koud om te trainen, druk met van alles, leeftijd of schoenen die aan vervanging toe zijn. Oorzaken die natuurlijk prima kunnen maar die het niet waren. Want iedere hardloper, en ook als andere sporter, weet dat je kop schoon moet zijn wil je een beetje kunnen presteren. Wanneer dat niet het geval is lukken dingen soms wel maar kosten ze gewoon meer energie. Dan gaat het niet soepel maar moet er ‘gezwoegd’ worden om tot een aanvaardbaar resultaat te komen. Daar kwam ik vanmorgen dus ook achter. Waar ik gisteren al wat beter liep op mijn ‘Rondje Feerwerd’ ging het vandaag helemaal prima op mijn Rondje van 7.5 km via Allersmaborg en Feerwerd weer terug naar huis. Een tijd van 44.58 maakte mij tevreden en ook blij want na een paar dagen van ‘zware’ benen en 'angst' voor een blessure ging het weer prima. En de reden …Een telefoontje om te vragen naar de uitslag van het bloedprikken. Want bij alles wat ik doe is er maar een basis en dat is mijn Rots. Daar moet gewoon alles goed mee zijn om te kunnen presteren op weg naar dat ene doel in het nieuwe jaar, de ½ marathon van Lauwersoog-Ulrum op zaterdag 29 juli 2017.